SON DAKİKA: Bu hikaye herkese ilham olur: Patronunun kızıyla nişan attı! Köyüne dönünce fenomen çoban oldu

11 yıl kadar gurbette çalışan Ay, patronun kızıyla olan nişan bozulunca işten çıkartıldı. Hasan Ay'da hem nişanın bozulması hem de işten çıkartılmanın üzerine yaklaşık 4 yıl önce bir hafta kadarlığına memleketine gelip kafa dinlemek istedi.