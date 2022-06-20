SON DAKİKA: Bu hikaye herkese ilham olur: Patronunun kızıyla nişan attı! Köyüne dönünce fenomen çoban oldu
Son dakika haberleri... Hasan Ay'ın hikayesi herkese ilham olacak cinsten. İstanbul'a gelince konfeksiyonda çalışmaya başlayan ve patronunun kızıyla nişanlanan Ay, nişan atınca işten kovuldu. Kafa dinlemek için köyüne dönen Hasan Ay köyünde kaldı. Çobanlık yapmaya başlayan Ay, keçileri ile çektikleri videoları sosyal medya hesaplarına koymaya başladı ve o artık bir fenomen. İşte Hasan Ay'ın hikayesi...
20.06.2022 08:59 - Son Güncelleme: 20.06.2022 09:10
11 yıl kadar gurbette çalışan Ay, patronun kızıyla olan nişan bozulunca işten çıkartıldı. Hasan Ay'da hem nişanın bozulması hem de işten çıkartılmanın üzerine yaklaşık 4 yıl önce bir hafta kadarlığına memleketine gelip kafa dinlemek istedi.
Binlerce kişi tarafından takip edilen Ay, takipçileri için keçi, oğlak, inek ve köpeği ile olan yeni videolarını paylaşıyor.