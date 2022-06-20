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SON DAKİKA: Bu hikaye herkese ilham olur: Patronunun kızıyla nişan attı! Köyüne dönünce fenomen çoban oldu

Son dakika haberleri... Hasan Ay'ın hikayesi herkese ilham olacak cinsten. İstanbul'a gelince konfeksiyonda çalışmaya başlayan ve patronunun kızıyla nişanlanan Ay, nişan atınca işten kovuldu. Kafa dinlemek için köyüne dönen Hasan Ay köyünde kaldı. Çobanlık yapmaya başlayan Ay, keçileri ile çektikleri videoları sosyal medya hesaplarına koymaya başladı ve o artık bir fenomen. İşte Hasan Ay'ın hikayesi...

20.06.2022 08:59 - Son Güncelleme: 20.06.2022 09:10
SON DAKİKA: Bu hikaye herkese ilham olur: Patronunun kızıyla nişan attı! Köyüne dönünce fenomen çoban oldu

Bozkırlı Hasan Ay, ilkokulu bitirdikten sonra hayatla mücadele etmeye başladı. 17 yaşında İstanbul'a giden Ay, buradaki bir tekstil atölyesinde çalışmaya başladı.

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SON DAKİKA: Bu hikaye herkese ilham olur: Patronunun kızıyla nişan attı! Köyüne dönünce fenomen çoban oldu

11 yıl kadar gurbette çalışan Ay, patronun kızıyla olan nişan bozulunca işten çıkartıldı. Hasan Ay'da hem nişanın bozulması hem de işten çıkartılmanın üzerine yaklaşık 4 yıl önce bir hafta kadarlığına memleketine gelip kafa dinlemek istedi.

SON DAKİKA: Bu hikaye herkese ilham olur: Patronunun kızıyla nişan attı! Köyüne dönünce fenomen çoban oldu

Bozkır'ın Karacahisar köyündeki ailesinin yanına gelen Ay, bir daha geri dönmedi ve hayvancılık yapmaya başladı. Keçileriyle çektiği videoları sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başlayan Ay, bir anda fenomene dönüştü.

SON DAKİKA: Bu hikaye herkese ilham olur: Patronunun kızıyla nişan attı! Köyüne dönünce fenomen çoban oldu

Binlerce kişi tarafından takip edilen Ay, takipçileri için keçi, oğlak, inek ve köpeği ile olan yeni videolarını paylaşıyor.

SON DAKİKA: Bu hikaye herkese ilham olur: Patronunun kızıyla nişan attı! Köyüne dönünce fenomen çoban oldu

'İYİ Kİ İŞTEN ÇIKARTILMIŞIM'
İstanbul'a gidiş ve dönüş hikayesini anlatan Hasan Ay şunları söyledi: "İstanbul'da çalıştığım tekstil atölyesinde patronun kızıyla nişanlanmıştım. Sonra nişan bozulunca patronda beni işten çıkardı.

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