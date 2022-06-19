İstanbul Bağcılar’da ortalık karıştı! İşçi patron kavgası: Gözleri kararmıştı öldüreceklerdi!

Kavgadan sonra, bu kez patron akrabalarıyla birlikte işçinin oturduğu eve gittiği, küfür ve hakaret ederek, taş ve sopa fırlattığı öğrenildi. Evdekilerde saksı ve çeşitli eşyaları aşağıya attı. Polis ekipleri bu kez işçinin evine geldi. Kavga bir kez daha ayrıldı. Kavga anları cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.