İstanbul Bağcılar'da ortalık karıştı! İşçi patron kavgası: Gözleri kararmıştı öldüreceklerdi!
İstanbul Bağcılar'da dehşet dolu anlar yaşandı... Tekstil atölyesinde çalışan işçi, görev yerini değiştiren patronuyla tartıştı. Tartışma büyüyünce, işçi akrabalarıyla birlikte iş yerine baskın yaptı. Ardından da patronu akrabalarıyla işçinin evini taşladı. O anlar kameralara böyle yansıdı...
19.06.2022 16:47 - Son Güncelleme: 19.06.2022 16:47
Kavgadan sonra, bu kez patron akrabalarıyla birlikte işçinin oturduğu eve gittiği, küfür ve hakaret ederek, taş ve sopa fırlattığı öğrenildi. Evdekilerde saksı ve çeşitli eşyaları aşağıya attı. Polis ekipleri bu kez işçinin evine geldi. Kavga bir kez daha ayrıldı. Kavga anları cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.