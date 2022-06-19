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İstanbul Bağcılar'da ortalık karıştı! İşçi patron kavgası: Gözleri kararmıştı öldüreceklerdi!

İstanbul Bağcılar'da dehşet dolu anlar yaşandı... Tekstil atölyesinde çalışan işçi, görev yerini değiştiren patronuyla tartıştı. Tartışma büyüyünce, işçi akrabalarıyla birlikte iş yerine baskın yaptı. Ardından da patronu akrabalarıyla işçinin evini taşladı. O anlar kameralara böyle yansıdı...

19.06.2022 16:47 - Son Güncelleme: 19.06.2022 16:47
İstanbul Bağcılar’da ortalık karıştı! İşçi patron kavgası: Gözleri kararmıştı öldüreceklerdi!

Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında, tekstil atölyesinde çalışan bir işçi, görev yerinin değiştirilmesine tepki gösterdi.

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İstanbul Bağcılar’da ortalık karıştı! İşçi patron kavgası: Gözleri kararmıştı öldüreceklerdi!

Patronu Kadir Sakçı'yla tartışan işçiye, aynı odada bulunan bir kişi saldırdı. Patronun yeğeni olduğu öğrenilen kişi, işçinin yüzüne kafasıyla vurdu.

İstanbul Bağcılar’da ortalık karıştı! İşçi patron kavgası: Gözleri kararmıştı öldüreceklerdi!

İşçi oradan ayrıldıktan bir süre sonra, bu kez akrabalarıyla birlikte geldi. Taraflar arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalışırken, kavgada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

İstanbul Bağcılar’da ortalık karıştı! İşçi patron kavgası: Gözleri kararmıştı öldüreceklerdi!

Kavgadan sonra, bu kez patron akrabalarıyla birlikte işçinin oturduğu eve gittiği, küfür ve hakaret ederek, taş ve sopa fırlattığı öğrenildi. Evdekilerde saksı ve çeşitli eşyaları aşağıya attı. Polis ekipleri bu kez işçinin evine geldi. Kavga bir kez daha ayrıldı. Kavga anları cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Bağcılar’da ortalık karıştı! İşçi patron kavgası: Gözleri kararmıştı öldüreceklerdi!

Mahalle sakini Hilal Acısu, "Kavga vardı bakalım dedik, taşlar fırlatılınca içeri girdik. Herkes koştu. Sonra buraya geldiler, eve gidince onlar da peşinden gitti, cama taş ve makas attılar. Evi bastılar, gözleri kararmıştı öldüreceklerdi" dedi.

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