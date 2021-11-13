Oynamak için girdiği çamaşır makinesi sonu oldu! Kastamonu'da küçük çocuğun feci ölümü: Annesi düğmeye basınca...
Kastamonu'nun Araç ilçesinde oynamak için çamaşır makinesinin içine girerek saklanan 5 yaşındaki Mert E. , durumdan habersiz olan annesinin makineyi çalıştırması neticesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük Mert'in cenazesi ise morga kaldırıldı. İşte feci olaya ilişkin merak edilen tüm detaylar...
13.11.2021 19:40
- Son Güncelleme: 13.11.2021 19:50
Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Mert E., evde oyun oynadığı sırada çamaşır makinesinin içine girerek çamaşırların arasına saklandı.
Bu sırada küçük Mert'in annesi Nuran E., çocuğunun içine saklandığından haberi olmadan çamaşırların yıkanması için çamaşır makinesini çalıştırdı.