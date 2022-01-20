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Yer: İstanbul Esenyurt... Sadece evi değil yüreği yandı! Talihsiz kadın fenalaşıp bayıldı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, 5 katlı apartmanın son katında bulunan dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evinin yanışını izleyen bir kadın ise fenalaşıp, bayıldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

20.01.2022 16:20 - Son Güncelleme: 20.01.2022 16:29
Yer: İstanbul Esenyurt... Sadece evi değil yüreği yandı! Talihsiz kadın fenalaşıp bayıldı

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi 408. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle saat 14.45 sıralarında yangın çıktı.

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Yer: İstanbul Esenyurt... Sadece evi değil yüreği yandı! Talihsiz kadın fenalaşıp bayıldı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri ise kendi imkanları ile dışarı çıktı.

Yer: İstanbul Esenyurt... Sadece evi değil yüreği yandı! Talihsiz kadın fenalaşıp bayıldı

FENALAŞARAK BAYILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü.

Yer: İstanbul Esenyurt... Sadece evi değil yüreği yandı! Talihsiz kadın fenalaşıp bayıldı

Apartmanı dumanlar içinde gören vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu.

Yer: İstanbul Esenyurt... Sadece evi değil yüreği yandı! Talihsiz kadın fenalaşıp bayıldı

Evinin yanışını izleyen bir kadın ise sinir krizi geçirdikten sonra fenalaşarak bayıldı.

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