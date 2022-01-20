Yer: İstanbul Esenyurt... Sadece evi değil yüreği yandı! Talihsiz kadın fenalaşıp bayıldı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, 5 katlı apartmanın son katında bulunan dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evinin yanışını izleyen bir kadın ise fenalaşıp, bayıldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
20.01.2022 16:20
- Son Güncelleme: 20.01.2022 16:29
FENALAŞARAK BAYILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü.