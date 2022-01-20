Hemşire Ömür Erez'e silahlı saldırı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan başsağlığı mesajı: Cezasını çekecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden hemşire Ömür Erez için başsağlığı mesajı yayınladı. Katil Rahmi Uygun'un yakalandığını belirten Bakan Koca, "İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek" ifadelerini kullandı.
20.01.2022 18:03
- Son Güncelleme: 20.01.2022 18:20
İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde çalışan 33 yaşındaki hemşire Ömür Erez, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.