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Hemşire Ömür Erez'e silahlı saldırı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan başsağlığı mesajı: Cezasını çekecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden hemşire Ömür Erez için başsağlığı mesajı yayınladı. Katil Rahmi Uygun'un yakalandığını belirten Bakan Koca, "İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek" ifadelerini kullandı.

20.01.2022 18:03 - Son Güncelleme: 20.01.2022 18:20
Hemşire Ömür Erez’e silahlı saldırı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan başsağlığı mesajı: Cezasını çekecek

İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde çalışan 33 yaşındaki hemşire Ömür Erez, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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Hemşire Ömür Erez’e silahlı saldırı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan başsağlığı mesajı: Cezasını çekecek

Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı.

Hemşire Ömür Erez’e silahlı saldırı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan başsağlığı mesajı: Cezasını çekecek

İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi.

Hemşire Ömür Erez’e silahlı saldırı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan başsağlığı mesajı: Cezasını çekecek

İstanbul Valiliği, saldırganın yakalandığını belirterek "Kartal ilçemizdeki Aile Sağlığı Merkezinde görevli Hemşire Ö.E.'ye silahlı saldırı olayının firari şüphelisi Rahmi Uygun Bağcılar ilçemizde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır" açıklamasını yaptı.

Hemşire Ömür Erez’e silahlı saldırı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan başsağlığı mesajı: Cezasını çekecek

Öte yandan saldırganın olay sonrası kaçtığı anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

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