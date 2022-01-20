Mide bulandıran olay! Öğretmen çiftten çocuklara cinsel istismar! Pantolonumu açıp cinsel organımı ve bacaklarımı…
Konya'da bir ilkokulda mide bulandıran olay yaşandı. Aynı okulda görev yapan öğretmen çifte, 2 yıl boyunca 1'i erkek, 8 öğrenciye aralıklarla işkence ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Skandal öğrencilerin başka bir öğretmene durumu anlatmasıyla ortaya çıktı. Söz konusu tacizci öğretmen durumu reddederken bir öğrencinin ifadesi kan dondurdu. Tacize uğrayan öğrenci ifadesinde öğretmen A.E.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyleyerek, "Öğretmenimiz G.E.'nin kocası beni tuvalete götürdü. Pantolonumu açıp, cinsel organımı ve bacaklarımı sıktı. Başka bir arkadaşım da bunları gördü. O arkadaşıma da aynı şeyleri yaptı" dedi.
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde aynı ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni G.E. (40) ile kocası A.E. (40) hakkında, 2 yıl boyunca 1'i erkek, 8 öğrenciye aralıklarla işkence ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 'İşkence' suçundan 120 yıla kadar hapsi istenen G.E ile 'işkence ve cinsel istismar' suçlarından 132 yıla kadar hapsi istenen A.E., mart ayında hakim karşısına çıkacak.
Öğretmen çift, pandemi döneminde Karatay ilçesindeki başka bir okula tayin edildi. Tayin sonrası G.E.'nin sınıfına aynı okulda görev yapan başka bir kadın öğretmen, girmeye başladı. Öğrencilerin G.E.'yi kastederek 'O bize vururdu, döverdi' sözleri üzerine öğretmen hem sınıftaki kendi kızı ile hem de diğer öğrencilerle görüştü. Öğrenciler, öğretmen çiftin işkence ve cinsel istismarda bulunduğu öne sürdü, durum velilere bildirildi. Veliler, öğretmen çift hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, soruşturma kapsamında şu an yaşları 10 ila 11 arasında değişen çocukların ifadesine başvurdu. Savcı, 4 Ekim 2021'de öğretmen çift hakkında iddianame hazırladı.
MART AYINDA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR
İddianamede öğretmen çiftin G.E.'nin sınıfındaki 8 öğrenciyi; tuvalete kilitleyerek, ağızlarını ve ellerini bantladığı, lavaboda su ile boğmaya çalıştığı, yazamadıkları harfleri kafalarına kalemle çizdiği, çöp kovasına oturtup arkadaşlarının üzerlerine çöp atmaya zorladığı, bıçakla korkuttuğu, okul bodrumuna kilitlediği, sopayla dövdüğü, saçlarını kesip yutturmaya çalıştığı belirtildi. Ayrıca A.E.'nin bir kız öğrenciye 'cinsel istismarda' bulunduğu öne sürüldü. G.E. hakkında 'işkence' suçundan toplam 120 yıla kadar, eşi A.E.'ye ise 'işkence ve cinsel istismar' suçlarından 132 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Öğretmen çift, mart ayında hakim karşısına çıkacak.
'2 YIL GEÇTİKTEN SONRA ANLATMIŞLAR'
Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan öğretmen çift suçlamaları reddetti. G.E. ifadesinde "5,5 yıldır eşim ile aynı okulda öğretmenlik yapıyorum. Görev yaptığım süre içerisinde öğrenci ve veliler benden memnundu. Benim ve eşimin kimseyle husumeti yok. Öğrenciler, bu iddiaları 2 yıl geçtikten sonra anlatmış. Bu bile iddiaların asılsız olduğunu gösterir. İddia edilenler gerçek olsaydı, bir öğrenci bile durumu idareye veya ailesine anlatırdı. Suçlamaları reddediyorum" dedi.