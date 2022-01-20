Mide bulandıran olay! Öğretmen çiftten çocuklara cinsel istismar! Pantolonumu açıp cinsel organımı ve bacaklarımı…

Öğretmen çift, pandemi döneminde Karatay ilçesindeki başka bir okula tayin edildi. Tayin sonrası G.E.'nin sınıfına aynı okulda görev yapan başka bir kadın öğretmen, girmeye başladı. Öğrencilerin G.E.'yi kastederek 'O bize vururdu, döverdi' sözleri üzerine öğretmen hem sınıftaki kendi kızı ile hem de diğer öğrencilerle görüştü. Öğrenciler, öğretmen çiftin işkence ve cinsel istismarda bulunduğu öne sürdü, durum velilere bildirildi. Veliler, öğretmen çift hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, soruşturma kapsamında şu an yaşları 10 ila 11 arasında değişen çocukların ifadesine başvurdu. Savcı, 4 Ekim 2021'de öğretmen çift hakkında iddianame hazırladı.

