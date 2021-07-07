Yer: Hatay... Paylaşılamayan muayenehane iki doktoru birbirine düşürdü!

Alp, olayı şöyle anlattı:



"Sabah poliklinik odasına girdiğimde içeride Dr. Emrah Kara hasta muayene ediyordu. Ben de geçip masaya oturdum. Buranın benim çalışma alanım olduğunu söyledim, eşyalarını da masanın ucuna kibarca koydum. Doktor Bey de odayı terk etti, kendi polikliniğine geçti. 5 dakika sonra hışımla tekrar odama girerek 'sen benim kişisel eşyalarıma dokundun, hastanın yanında beni rencide ettin' diye bağırmaya başladı. Odadan çıkmasını istedim, çıkmayarak bağırmaya devam etti ve bana tokat attı, sedyeye düştüm. Sonrasında vurmaya devam etti. Ben ısrarla çıkar mısın? diye bağırdığım. Öfkesi o kadar şiddetliydi ki elindeki bir malzemeyle sırtıma vurdu, tırmaladı. Bunu yapan erkek kulak burun boğaz doktoru. Bunları anlatmaktan da yaşamaktan da utanıyorum. Eve gittiğimde bunu çocuklarıma nasıl açıklayacağım hiçbir fikrim yok."



