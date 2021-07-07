Yer: Hatay... Paylaşılamayan muayenehane iki doktoru birbirine düşürdü!
Hatay'da, İskenderun Devlet Hastanesi'nde görevli kulak burun boğaz uzmanları Dr. Emrah Kara (42) ile Nalan Alev Alp (42), iddiaya göre muayene odasını paylaşamayınca birbirlerini darbetti. Kadın doktor meslektaşının kendine tokat atıp darbettiğini ileri sürerken, Emrah Kara ise Alp'in karnına tekme atıp, gömleğini yırttığını savundu. İki doktor hakkında da adli ve idari soruşturma başlatıldı. İşte merak edilen tüm detaylar...
Bu sırada odaya giren Dr. Nalan Alev Alp. ile Dr. Emrah Kara arasında odayı kullanma yüzünden tartışma çıktı. Cep telefonunu ve anahtarını aldıktan sonra odadan ayrılıp, bir süre sonra muayenehaneye yeniden dönen Kara ile Alp, birbirlerini darbetti. İki doktor da birbirlerinden şikayetçi oldu. İskenderun Devlet Hastanesi yönetimi, iki doktor hakkında idari soruşturma başlattı.
Alp, olayı şöyle anlattı:
"Sabah poliklinik odasına girdiğimde içeride Dr. Emrah Kara hasta muayene ediyordu. Ben de geçip masaya oturdum. Buranın benim çalışma alanım olduğunu söyledim, eşyalarını da masanın ucuna kibarca koydum. Doktor Bey de odayı terk etti, kendi polikliniğine geçti. 5 dakika sonra hışımla tekrar odama girerek 'sen benim kişisel eşyalarıma dokundun, hastanın yanında beni rencide ettin' diye bağırmaya başladı. Odadan çıkmasını istedim, çıkmayarak bağırmaya devam etti ve bana tokat attı, sedyeye düştüm. Sonrasında vurmaya devam etti. Ben ısrarla çıkar mısın? diye bağırdığım. Öfkesi o kadar şiddetliydi ki elindeki bir malzemeyle sırtıma vurdu, tırmaladı. Bunu yapan erkek kulak burun boğaz doktoru. Bunları anlatmaktan da yaşamaktan da utanıyorum. Eve gittiğimde bunu çocuklarıma nasıl açıklayacağım hiçbir fikrim yok."