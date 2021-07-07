Meyve suyu tesisindeki mide bulandıran görüntüler: Vişnelerin üzerinde ayakkabıları ile gezen 4 kişi gözlatına alındı
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki meyve suyu tesisi ürün alım merkezinde ortaya çıkan mide bulandırıcı görüntüler sonrası Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntülerde işçilerin toplanan vişnelerin üzerinde ayakkabıları ile gezdikleri ve bunu da gülümseyerek yapmaları 'pes' dedirtti. Olaya karıştıkları iddia edilen 4 kişi polis tarafından gözaltına alınırken toplamda 21 bin TL para cezası kesildi.
07.07.2021 23:47
- Son Güncelleme: 07.07.2021 23:49
GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ 4 GÖZALTI
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki meyve suyu tesisi ürün alım merkezinde ortaya çıkan mide bulandırıcı görüntülerin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmeye ve şahıslara 21 bin TL para cezası keserken, olaya karıştıkları iddia edilen 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.