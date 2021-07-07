Vav TV İzle

Meyve suyu tesisindeki mide bulandıran görüntüler: Vişnelerin üzerinde ayakkabıları ile gezen 4 kişi gözlatına alındı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki meyve suyu tesisi ürün alım merkezinde ortaya çıkan mide bulandırıcı görüntüler sonrası Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntülerde işçilerin toplanan vişnelerin üzerinde ayakkabıları ile gezdikleri ve bunu da gülümseyerek yapmaları 'pes' dedirtti. Olaya karıştıkları iddia edilen 4 kişi polis tarafından gözaltına alınırken toplamda 21 bin TL para cezası kesildi.

07.07.2021 23:47 - Son Güncelleme: 07.07.2021 23:49
Meyve suyu tesisindeki mide bulandıran görüntüler: Vişnelerin üzerinde ayakkabıları ile gezen 4 kişi gözlatına alındı

Olay, Yeşilçiftlik beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, görüntüler beldede Aşağı Mahalle Muhtarı Ramazan Gökmen'in meyve suyu fabrikaları için oluşturduğu ürün toplama merkezinde çekildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Meyve suyu tesisindeki mide bulandıran görüntüler: Vişnelerin üzerinde ayakkabıları ile gezen 4 kişi gözlatına alındı

Deniz ve Mehmet isimli işçilerin çektiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntülerde meyve suyu yapımı için alımı yapılan vişnelerin üstünde ayakkabıları ile gezen işçiler bu işi bir de gülümseyerek yapıyor.

Meyve suyu tesisindeki mide bulandıran görüntüler: Vişnelerin üzerinde ayakkabıları ile gezen 4 kişi gözlatına alındı

Mide bulandırıcı görüntülerde toplanan meyvelerin ise Türkiye'nin ünlü meyve suyu fabrikalarına gönderildikleri öne sürüldü. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçerken, işletmeye gerekli cezai yaptırımların uygulanacağı öğrenildi.

Meyve suyu tesisindeki mide bulandıran görüntüler: Vişnelerin üzerinde ayakkabıları ile gezen 4 kişi gözlatına alındı

Öte yandan, görüntüleri çeken kişilerin meyvelerin üstünde ayakkabılar ile gezmelerine rağmen ellerine eldiven takmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

Meyve suyu tesisindeki mide bulandıran görüntüler: Vişnelerin üzerinde ayakkabıları ile gezen 4 kişi gözlatına alındı

GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ 4 GÖZALTI
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki meyve suyu tesisi ürün alım merkezinde ortaya çıkan mide bulandırıcı görüntülerin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmeye ve şahıslara 21 bin TL para cezası keserken, olaya karıştıkları iddia edilen 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.