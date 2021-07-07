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Adeta tarih kokuyor! Bu paraları gören şüphesiz bir daha bakacak! Yüz binlerce lira teklif edildi

Belirli tarihler aralığında kullanılmış ve tedavülden kaldırılmış kağıt ve madeni paralar pek çok kişinin dikkatini çekiyor. Türkiye'nin kuruluşundan bu yana kullanılan ve sonra da tedavülden kalkan paralara koleksiyoncular yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca kullanıldığı dönemlerde tedavülden (dolaşımdan) kaldırılan banknotlar, koleksiyoncular tarafından 1 milyon liraya varan rakamlarla el değiştiriyor. Koleksiyoncular ilk paranın 1928'de Osmanlı Türkçesi ile basıldığını ve Harf İnkılabı'ndan sonra bundan sonraki paraların, Latin harfleriyle çıktığını ifade ederken bu banknotlara milyona varan teklifler geliyor.

07.07.2021 18:59 - Son Güncelleme: 07.07.2021 19:02
Adeta tarih kokuyor! Bu paraları gören şüphesiz bir daha bakacak! Yüz binlerce lira teklif edildi

Adeta tarih kokuyor! Bu paraları gören şüphesiz bir daha bakacak! Yüz binlerce lira teklif edildi. Tedavülden kaldırılmış pek çok para günümüzde koleksiyoncular tarafından toplanıyor ve bazıları da çok yüksek meblağlarda satılıyor. Koleksiyoncuların, 93 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca çeşitli dönemlerde tedavülden kaldırılmış eski kağıt paralara ödediği değer 1 milyon liraya kadar çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne kadar 9 emisyon (ilk defa paranın piyasaya sürülmesi) parasının bulunduğunu ifade eden koleksiyoncular birinci emisyon olarak çıkan ilk paranın 1928'de Osmanlı Türkçesi ile basıldığını ve Harf İnkılabı'ndan sonra bundan sonraki paraların, Latin harfleriyle çıktığını belirttiler.

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Adeta tarih kokuyor! Bu paraları gören şüphesiz bir daha bakacak! Yüz binlerce lira teklif edildi

1 MİLYONA KADAR TEKLİF EDİLİYOR

Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca kullanıldığı dönemlerde enflasyona yenik düşerek tedavülden (dolaşımdan) kaldırılan banknotlar, koleksiyoncular tarafından 1 milyon liraya varan rakamlarla el değiştiriyor.

Adeta tarih kokuyor! Bu paraları gören şüphesiz bir daha bakacak! Yüz binlerce lira teklif edildi

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar 93 yılda 9 emisyon grubunda 135 tertip çeşit banknot (kağıt para) dolaşıma çıkarıldı.

Adeta tarih kokuyor! Bu paraları gören şüphesiz bir daha bakacak! Yüz binlerce lira teklif edildi

İlk 6 emisyon grubundaki banknotların tamamı ile 7'nci emisyon grubundaki banknotların bir kısmı değişik tarihlerde dolaşımdan kaldırıldı ve 10 yıllık zaman aşımı sürelerinin sonunda değerini yitirdi.

Adeta tarih kokuyor! Bu paraları gören şüphesiz bir daha bakacak! Yüz binlerce lira teklif edildi

Tedavülde olmayan banknotların bazıları şu anda koleksiyoncular için hazine değerinde.