Adeta tarih kokuyor! Bu paraları gören şüphesiz bir daha bakacak! Yüz binlerce lira teklif edildi. Tedavülden kaldırılmış pek çok para günümüzde koleksiyoncular tarafından toplanıyor ve bazıları da çok yüksek meblağlarda satılıyor. Koleksiyoncuların, 93 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca çeşitli dönemlerde tedavülden kaldırılmış eski kağıt paralara ödediği değer 1 milyon liraya kadar çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne kadar 9 emisyon (ilk defa paranın piyasaya sürülmesi) parasının bulunduğunu ifade eden koleksiyoncular birinci emisyon olarak çıkan ilk paranın 1928'de Osmanlı Türkçesi ile basıldığını ve Harf İnkılabı'ndan sonra bundan sonraki paraların, Latin harfleriyle çıktığını belirttiler.