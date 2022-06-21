Yer: Edirne... Evi ateşe verip annesinin yaralanmasına sebep olmuştu! Yakalandı...
Edirne'nin Talatpaşa Mahallesi'nde evi ateşe verip annesinin yaralanmasına sebep olduğu iddia edilen zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...
21.06.2022 01:47 - Son Güncelleme: 21.06.2022 01:48
Edirne'de ateşe verdiği evde çıkan yangın sonucu annesinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kişi yakalandı.
OLAY
İddiaya göre Ü.D, Talatpaşa Mahallesi Jandarma Ahmet Bahçın Sokak'taki binada annesi S.B'nin ikinci kattaki evini yanıcı maddeyle ateşe vermiş, alevleri gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri sevk edilmişti.