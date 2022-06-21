Vav TV İzle
Haberler Yaşam Yer: Edirne... Evi ateşe verip annesinin yaralanmasına sebep olmuştu! Yakalandı...

Yer: Edirne... Evi ateşe verip annesinin yaralanmasına sebep olmuştu! Yakalandı...

Edirne'nin Talatpaşa Mahallesi'nde evi ateşe verip annesinin yaralanmasına sebep olduğu iddia edilen zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...

21.06.2022 01:47 - Son Güncelleme: 21.06.2022 01:48
Yer: Edirne... Evi ateşe verip annesinin yaralanmasına sebep olmuştu! Yakalandı...

Edirne'de ateşe verdiği evde çıkan yangın sonucu annesinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kişi yakalandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yer: Edirne... Evi ateşe verip annesinin yaralanmasına sebep olmuştu! Yakalandı...

25 Kasım Stadyumu yakınlarında firari zanlı Ü.D'nin olduğunu görenler polise haber verdi.

Yer: Edirne... Evi ateşe verip annesinin yaralanmasına sebep olmuştu! Yakalandı...

Ekipler bölgede yaptıkları aramada pazar yerinde Ü.D'yi gözaltına aldı.

Yer: Edirne... Evi ateşe verip annesinin yaralanmasına sebep olmuştu! Yakalandı...

OLAY
İddiaya göre Ü.D, Talatpaşa Mahallesi Jandarma Ahmet Bahçın Sokak'taki binada annesi S.B'nin ikinci kattaki evini yanıcı maddeyle ateşe vermiş, alevleri gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Yer: Edirne... Evi ateşe verip annesinin yaralanmasına sebep olmuştu! Yakalandı...

Yangın söndürülmüş, evden çıkarılan ve vücudunda yanıklar oluşan S.B, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

SON DAKİKA