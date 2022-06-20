Ataşehir’de eczacı Ayşenur Ören’e adres nedeniyle faciayı yaşatan adam paket oldu

Ataşehir'de "annesine adresin yanlış tarif edildiği" iddiasıyla eczacıya tehditte bulunan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Eczanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, şüpheli, annesinin ilaç almak için eczaneyi aradığını ancak eczacı Ayşenur Ören'in yanlış adres tarif ettiğini öne sürdü.