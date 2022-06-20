Vav TV İzle
Haberler Yaşam Ataşehir'de eczacı Ayşenur Ören'e adres nedeniyle faciayı yaşatan adam paket oldu

Ataşehir'de eczacı Ayşenur Ören'e adres nedeniyle faciayı yaşatan adam paket oldu

İstanbul Ataşehir'de akşam saatlerinde bir kişi eczaneye girerek "annesine adresin yanlış tarif edildiği" iddiasıyla dehşet saçtı. Eczanenin içerisindeki kişileri tehdit eden zanlı tutuklandı. Zanlı ifadesinde "Çok pişmanım, kendimi affettirmek için elimden geleni yapmaya çalışırım. Babam kucağımda öldü. Anneme düşkünüm. Annemi o şekilde görünce dayanamadım." dedi.

20.06.2022 22:20 - Son Güncelleme: 20.06.2022 22:22
Ataşehir’de eczacı Ayşenur Ören’e adres nedeniyle faciayı yaşatan adam paket oldu

Ataşehir'de "annesine adresin yanlış tarif edildiği" iddiasıyla eczacıya tehditte bulunan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Eczanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, şüpheli, annesinin ilaç almak için eczaneyi aradığını ancak eczacı Ayşenur Ören'in yanlış adres tarif ettiğini öne sürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ataşehir’de eczacı Ayşenur Ören’e adres nedeniyle faciayı yaşatan adam paket oldu

Reçetedeki ilaçları eczacı Ören'den isteyen zanlı, çalışanlara da hakaret etti. Eczane çalışanlarının uyarısına aldırış etmeyen şüpheli, bilgisayara yumruklayarak hasar verdi.

Ören, bu duruma tepki göstererek zanlının eczaneden çıkmasını istedi. Saldırgan davranışlarına devam eden şüpheli, istediği ilaçları almasının ardından eczaneden ayrıldı.

Ataşehir’de eczacı Ayşenur Ören’e adres nedeniyle faciayı yaşatan adam paket oldu

Olayın ardından darp raporu alan eczacı Ören, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Eczanedeki saldırgan tavırları güvenlik kamerasına yansıyan zanlının yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucu gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Ataşehir’de eczacı Ayşenur Ören’e adres nedeniyle faciayı yaşatan adam paket oldu

Savcılıktaki ifadesi sonrası zanlı E.T, tutuklanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

Ataşehir’de eczacı Ayşenur Ören’e adres nedeniyle faciayı yaşatan adam paket oldu

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

SON DAKİKA