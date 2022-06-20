Ataşehir'de eczacı Ayşenur Ören'e adres nedeniyle faciayı yaşatan adam paket oldu
İstanbul Ataşehir'de akşam saatlerinde bir kişi eczaneye girerek "annesine adresin yanlış tarif edildiği" iddiasıyla dehşet saçtı. Eczanenin içerisindeki kişileri tehdit eden zanlı tutuklandı. Zanlı ifadesinde "Çok pişmanım, kendimi affettirmek için elimden geleni yapmaya çalışırım. Babam kucağımda öldü. Anneme düşkünüm. Annemi o şekilde görünce dayanamadım." dedi.
Ataşehir'de "annesine adresin yanlış tarif edildiği" iddiasıyla eczacıya tehditte bulunan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Eczanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, şüpheli, annesinin ilaç almak için eczaneyi aradığını ancak eczacı Ayşenur Ören'in yanlış adres tarif ettiğini öne sürdü.
Reçetedeki ilaçları eczacı Ören'den isteyen zanlı, çalışanlara da hakaret etti. Eczane çalışanlarının uyarısına aldırış etmeyen şüpheli, bilgisayara yumruklayarak hasar verdi.
Ören, bu duruma tepki göstererek zanlının eczaneden çıkmasını istedi. Saldırgan davranışlarına devam eden şüpheli, istediği ilaçları almasının ardından eczaneden ayrıldı.
Olayın ardından darp raporu alan eczacı Ören, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Eczanedeki saldırgan tavırları güvenlik kamerasına yansıyan zanlının yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çalışmalar sonucu gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesi sonrası zanlı E.T, tutuklanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.