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İstanbul'da direksiyonda kalp krizi geçiren sürücüye yoldan geçen sağlık çalışanı kalp masajı yaptı

İstanbul Maltepe'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüye, o sırada yoldan geçen bir sağlık çalışanı ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılırken, yoğun bakımda tedavi edildiği öğrenildi.

DHA
21.06.2022 09:39 - Son Güncelleme: 21.06.2022 09:50
İstanbul’da direksiyonda kalp krizi geçiren sürücüye yoldan geçen sağlık çalışanı kalp masajı yaptı

Maltepe D-100 Karayolu İdealtepe Köprüsü'nde dün 18.00 sıralarında, 34 DKG 841 plakalı otomobilin sürücüsü Ömer Çalcı (54), aniden rahatsızlanınca aracını durdurdu.

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İstanbul’da direksiyonda kalp krizi geçiren sürücüye yoldan geçen sağlık çalışanı kalp masajı yaptı

Yoldan geçen sürücülerden yardım isteyen Çalcı'ya sağlık çalışını olduğunu söyleyen bir kadın ilk müdahaleyi yaptı.

İstanbul’da direksiyonda kalp krizi geçiren sürücüye yoldan geçen sağlık çalışanı kalp masajı yaptı

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Çalcı'ya uzun bir süre kalp mesajı yapan sağlık çalışanı, ambulans gelinceye kadar hayatta kalmasını sağladı.

İstanbul’da direksiyonda kalp krizi geçiren sürücüye yoldan geçen sağlık çalışanı kalp masajı yaptı

Kadının, olay yerine gelen sağlık çalışanlarına tepki göstermesi ise dikkat çekti.

İstanbul’da direksiyonda kalp krizi geçiren sürücüye yoldan geçen sağlık çalışanı kalp masajı yaptı

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ömer Çalcı, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

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