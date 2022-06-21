İstanbul'da direksiyonda kalp krizi geçiren sürücüye yoldan geçen sağlık çalışanı kalp masajı yaptı
İstanbul Maltepe'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüye, o sırada yoldan geçen bir sağlık çalışanı ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılırken, yoğun bakımda tedavi edildiği öğrenildi.
21.06.2022 09:39 - Son Güncelleme: 21.06.2022 09:50
Maltepe D-100 Karayolu İdealtepe Köprüsü'nde dün 18.00 sıralarında, 34 DKG 841 plakalı otomobilin sürücüsü Ömer Çalcı (54), aniden rahatsızlanınca aracını durdurdu.
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Çalcı'ya uzun bir süre kalp mesajı yapan sağlık çalışanı, ambulans gelinceye kadar hayatta kalmasını sağladı.