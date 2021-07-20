Yer: Bursa Yenişehir... Serinlemek için çaya giren adam hamile eşinin gözü önünde boğuldu
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hamile eşi ile çay kenarına pikniğe giden 43 yaşındaki Halil Sevil, serinlemek için girdiği suda akıntıyla sürüklenerek kayboldu. Sevil'in cansız bedeni, dalgıç polisler tarafından sudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
20.07.2021 21:50
- Son Güncelleme: 20.07.2021 22:13
Yenişehir ilçesi Çayırlı Mahallesi Kocasu Çayı'nın bulunduğu alana hamile eşiyle gelen Halil Sevil, birlikte piknik yaptı.