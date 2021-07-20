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Yer: Bursa Yenişehir... Serinlemek için çaya giren adam hamile eşinin gözü önünde boğuldu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hamile eşi ile çay kenarına pikniğe giden 43 yaşındaki Halil Sevil, serinlemek için girdiği suda akıntıyla sürüklenerek kayboldu. Sevil'in cansız bedeni, dalgıç polisler tarafından sudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20.07.2021 21:50 - Son Güncelleme: 20.07.2021 22:13
Yer: Bursa Yenişehir... Serinlemek için çaya giren adam hamile eşinin gözü önünde boğuldu

Yenişehir ilçesi Çayırlı Mahallesi Kocasu Çayı'nın bulunduğu alana hamile eşiyle gelen Halil Sevil, birlikte piknik yaptı.

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Yer: Bursa Yenişehir... Serinlemek için çaya giren adam hamile eşinin gözü önünde boğuldu

Halil Sevil, bir süre sonra serinlemek için suya girdi. Akıntıyla sürüklenen Halil Sevil'in gözden kaybolduğunu gören eşi, durumu jandarmaya bildirdi.

Yer: Bursa Yenişehir... Serinlemek için çaya giren adam hamile eşinin gözü önünde boğuldu

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevrede yaptığı araştırmada Sevil'i bulamayınca durumu arama- kurtarma ekiplerine bildirdi.

Yer: Bursa Yenişehir... Serinlemek için çaya giren adam hamile eşinin gözü önünde boğuldu

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıçlar ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yer: Bursa Yenişehir... Serinlemek için çaya giren adam hamile eşinin gözü önünde boğuldu

Çaya giren polis dalgıçlar, 2 saatlik aramanın ardından Sevil'in cansız bedenini suyun dibinde buldu.