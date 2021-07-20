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Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Perşembe'den itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporunu yayımlandı. Buna göre perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının azalması bekleniyor. Yarın ise Marmara'nın doğusunda, Batı Karadeniz'in özellikle iç kesimlerinde yağışlar bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte haberin detayları ve haftalık hava durumu raporu...

20.07.2021 22:22 - Son Güncelleme: 20.07.2021 22:45
Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Perşembe'den itibaren...

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 10 -12 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe günü azalarak yurt genelinde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediyor." denildi.

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Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Perşembe'den itibaren...

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
TRT Haber'de yer alan habere göre; Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, bayram boyunca görülecek havayı değerlendirdi.

Perşembe gününden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının azalacağını söyledi.

Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Perşembe'den itibaren...

Macit, "Bugün ve yarın yüksek sıcaklıklar devam edecek. Ancak sıcaklıklar perşembe gününden itibaren mevsim normallerine inecek. Yağışlı hava yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerini etkilemeye başlayacak" dedi.

Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Perşembe'den itibaren...

YAĞIŞ UYARISI
Abdullah Macit, "Yarın Marmara'nın doğusunda, Batı Karadeniz'in özellikle iç kesimlerinde yağışlar bekleniyor. Doğu Karadeniz'in özellikle kıyı kesimlerinde, Rize, Trabzon'un doğusunda, Giresun'un iç kesimlerinde, Artvin'in kıyı kesimlerinde perşembe ve cuma öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Perşembe'den itibaren...

Macit, özellikle sel, su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak Meteoroloji'nin önümüzdeki günlerde vereceği uyarılara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.