Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Perşembe'den itibaren...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporunu yayımlandı. Buna göre perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının azalması bekleniyor. Yarın ise Marmara'nın doğusunda, Batı Karadeniz'in özellikle iç kesimlerinde yağışlar bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte haberin detayları ve haftalık hava durumu raporu...
20.07.2021 22:22
- Son Güncelleme: 20.07.2021 22:45
YAĞIŞ UYARISI
Abdullah Macit, "Yarın Marmara'nın doğusunda, Batı Karadeniz'in özellikle iç kesimlerinde yağışlar bekleniyor. Doğu Karadeniz'in özellikle kıyı kesimlerinde, Rize, Trabzon'un doğusunda, Giresun'un iç kesimlerinde, Artvin'in kıyı kesimlerinde perşembe ve cuma öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.