Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Perşembe'den itibaren...

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 10 -12 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe günü azalarak yurt genelinde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediyor." denildi.