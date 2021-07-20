Bursa son dakika haberi: Ah be Ömer! İznik Gölü'ne giren gencin cansız bedeni 10 metre açıkta bulundu
Bursa'da üniversite öğrencisi Ömer Tütüncü (20), yüzmek için girdiği İznik Gölü'nde boğuldu. Polis dalgıçlar, Tütüncü'nün cansız bedenini kıyıdan 10 metre açıklıkta buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte acı habere ilişkin detaylar...
20.07.2021 18:03
- Son Güncelleme: 20.07.2021 18:15
Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrenicisi Ömer Tütüncü ve arkadaşı İbrahim Abdulsatdar Ahmet, saat 14.00 sıralarında, yüzmek için Göllüce Mahallesi Büyükburun mevkisinden İznik Gölü'ne girdi.
Kıyıya çıkarılan Tütüncü'nün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.