Bursa son dakika haberi: Ah be Ömer! İznik Gölü'ne giren gencin cansız bedeni 10 metre açıkta bulundu

Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrenicisi Ömer Tütüncü ve arkadaşı İbrahim Abdulsatdar Ahmet, saat 14.00 sıralarında, yüzmek için Göllüce Mahallesi Büyükburun mevkisinden İznik Gölü'ne girdi.



