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Bursa son dakika haberi: Ah be Ömer! İznik Gölü'ne giren gencin cansız bedeni 10 metre açıkta bulundu

Bursa'da üniversite öğrencisi Ömer Tütüncü (20), yüzmek için girdiği İznik Gölü'nde boğuldu. Polis dalgıçlar, Tütüncü'nün cansız bedenini kıyıdan 10 metre açıklıkta buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte acı habere ilişkin detaylar...

20.07.2021 18:03 - Son Güncelleme: 20.07.2021 18:15
Bursa son dakika haberi: Ah be Ömer! İznik Gölü'ne giren gencin cansız bedeni 10 metre açıkta bulundu

Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrenicisi Ömer Tütüncü ve arkadaşı İbrahim Abdulsatdar Ahmet, saat 14.00 sıralarında, yüzmek için Göllüce Mahallesi Büyükburun mevkisinden İznik Gölü'ne girdi.

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Bursa son dakika haberi: Ah be Ömer! İznik Gölü'ne giren gencin cansız bedeni 10 metre açıkta bulundu

Bir süre sonra Tütüncü'nün gözden kaybolması üzerine arkadaşı, durumu jandarmaya bildirdi.

Bursa son dakika haberi: Ah be Ömer! İznik Gölü'ne giren gencin cansız bedeni 10 metre açıkta bulundu

İhbar üzerine bölgeye, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıçlar sevk edildi.

Bursa son dakika haberi: Ah be Ömer! İznik Gölü'ne giren gencin cansız bedeni 10 metre açıkta bulundu

Göle giren polis dalgıçlar, 2 saatlik aramanın ardından Tütüncü'nün cansız bedenini kıyıdan 10 metre açıkta ve yaklaşık 10 metre derinlikte buldu.

Bursa son dakika haberi: Ah be Ömer! İznik Gölü'ne giren gencin cansız bedeni 10 metre açıkta bulundu

Kıyıya çıkarılan Tütüncü'nün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.