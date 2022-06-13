Türkiye günlerce katledilen Dilara Yıldız’ı konuşmuştu! Öldürülmeden önce kardeşini arayıp “hakkınızı helal edin” demiş

Kahreden olay yaşanmadan önce genç kadının yan masada bulunan arkadaşına da kısık sesle, "10 gündür evimde kalıyormuş. Evde 10 el ateş etti, beni bırakma. Polislere söyle temkinli gelsinler. Üzerinde silah var, ağzında kurşun var" dediği de yürek yakan detaylar arasında yer aldı.