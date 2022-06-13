Türkiye günlerce katledilen Dilara Yıldız’ı konuşmuştu! Öldürülmeden önce kardeşini arayıp “hakkınızı helal edin” demiş
Türkiye günlerce eski nişanlısı tarafından katledilen avukat Dilara Yıldız'ı konuşmuştu. Ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Eski nişanlısı Oktay Dönmez'in kendisini öldüreceğini anlayan Dilara Yıldız kardeşini arayıp bakın ne demiş.
Genç kadının adeta başına gelecekleri hissedip kurtulmak için umut ışığı aradığı belirlendi. Kardeşinin polisleri arayıp, "Avukat ablamın eski nişanlısı mal varlığını alabilmek için ablamı rehin almış. Kafasına silah dayıyor olabilir. Rahat konuşamıyor, şifreli konuştu. Hakkınızı helal edin dedi ve kapattı" dediği kaydedildi.
"BENİ KURTARIN" DERCESİNE BAKTI
Olay yerinde bulunan arkadaşları ise dehşet dakikalarını anlattı. Restorana gittiklerinde Dilara Yıldız'ın kendilerine "kurtarın beni" dercesine baktığını söyleyerek, Yıldız'ın telefonda polisle konuştuğunu anladığında Dönmez'in "Beni mi şikayet ettin, sıkıntı yok de" diyerek telefonu kapattırdığını anlattı.
ÇİLİNGİRE BİNBİR YALAN
Sabah'ta yer alan habere göre, Oktay Dönmez'in genç kadının evine nasıl girebildiği de soruşturma kapsamında ortaya çıktı. Dönmez çilingiri arayıp asker olduğunu söyleyerek anahtarını birliğinde unuttuğunu anlattı.