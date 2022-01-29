Yer: Antalya Serik... Sobadan sızan karbonmonoksit gazı anne ve 1 yaşındaki bebeğini hayattan kopardı
Antalya'nın Serik ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği hayatını kaybetti, baba ve 5 yaşındaki kızı ise hastaneye kaldırıldı. İşte yürek yakan haberin detayları...
29.01.2022 23:49
- Son Güncelleme: 29.01.2022 23:50
Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Kadriye Mahallesi'nde yaşayan Ferhat ve Yasemin Yüceay'a komşuları telefonla ulaşamayınca, evlerine gitti.
CENAZELER ADLİ TIP KURUMU MORGUNDA
Cenazeler savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.