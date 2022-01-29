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Yer: Antalya Serik... Sobadan sızan karbonmonoksit gazı anne ve 1 yaşındaki bebeğini hayattan kopardı

Antalya'nın Serik ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği hayatını kaybetti, baba ve 5 yaşındaki kızı ise hastaneye kaldırıldı. İşte yürek yakan haberin detayları...

29.01.2022 23:49 - Son Güncelleme: 29.01.2022 23:50
Yer: Antalya Serik... Sobadan sızan karbonmonoksit gazı anne ve 1 yaşındaki bebeğini hayattan kopardı

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Kadriye Mahallesi'nde yaşayan Ferhat ve Yasemin Yüceay'a komşuları telefonla ulaşamayınca, evlerine gitti.

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Yer: Antalya Serik... Sobadan sızan karbonmonoksit gazı anne ve 1 yaşındaki bebeğini hayattan kopardı

HAREKETSİZ BULUNDULAR
Kapıyı da kimsenin açmaması üzerine polise ihbarda bulunuldu.

Yer: Antalya Serik... Sobadan sızan karbonmonoksit gazı anne ve 1 yaşındaki bebeğini hayattan kopardı

Adrese gelen polis ekipleri anne ve 1 yaşındaki bebeği Yasin'i yatak odasında, baba ve 5 yaşındaki kızı İkra'yı da başka bir odada yerde hareketsiz halde buldu.

Yer: Antalya Serik... Sobadan sızan karbonmonoksit gazı anne ve 1 yaşındaki bebeğini hayattan kopardı

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri anne ve bebeğinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, baba ve kızı evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yer: Antalya Serik... Sobadan sızan karbonmonoksit gazı anne ve 1 yaşındaki bebeğini hayattan kopardı

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU MORGUNDA
Cenazeler savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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