Muş’un Yukarıyongalı köyünde evler kara gömüldü: Tünellerle ulaşım sağlanıyor! Kar atacak yer kalmadı

Merkeze 48 kilometre mesafedeki 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyü etkili olan yağıştan dolayı kara gömüldü. 100 hane ve yaklaşık 600 nüfuslu köyde kar yağışının yanı sıra tipi ve fırtınanın da etkisiyle köydeki evler, ahırlar ve samanlıklar kara teslim oldu.