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Yer: Ankara Çankaya... Daha önce 4 kişiyi yaralayan pitbull yine dehşet saçtı! Kızını korumak isteyen anne ağır yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde daha önce 4 kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin, kızını korumak isteyen bir anneyi de ağır şekilde yaralamasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. "Olaydan önce köpeğin tasmasını çıkardığı" gerekçesiyle "olası kastla silahla yaralama" suçundan tutuklanan köpeğin sahibi, itiraz üzerine serbest bırakıldı.

03.06.2022 19:54 - Son Güncelleme: 03.06.2022 19:56
Yer: Ankara Çankaya... Daha önce 4 kişiyi yaralayan pitbull yine dehşet saçtı! Kızını korumak isteyen anne ağır yaralandı

3 Mayıs'ta Çankaya ilçesindeki evine giden Umut Batuhan Y, aracını park ettikten sonra yanındaki siyah renkli pitbull cinsi köpeğin site bahçesinde tasmasını çıkartarak apartmana girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yer: Ankara Çankaya... Daha önce 4 kişiyi yaralayan pitbull yine dehşet saçtı! Kızını korumak isteyen anne ağır yaralandı

Bu esnada, eşi ve iki çocuğuyla apartmandan çıkan anne E.Ç, köpeğin üzerlerine geldiğini fark etti.

Yer: Ankara Çankaya... Daha önce 4 kişiyi yaralayan pitbull yine dehşet saçtı! Kızını korumak isteyen anne ağır yaralandı

DAKİKALARCA KÖPEĞİN SALDIRISINA MARUZ KALDI
Biri 7, diğeri 11 yaşındaki çocuklarını korumaya çalışan kadın, köpeğin saldırısı üzerine yere düştü.

Yer: Ankara Çankaya... Daha önce 4 kişiyi yaralayan pitbull yine dehşet saçtı! Kızını korumak isteyen anne ağır yaralandı

Buna rağmen kızını pitbulldan korumayı başaran anne, dakikalarca köpeğin saldırısına maruz kaldı.

Yer: Ankara Çankaya... Daha önce 4 kişiyi yaralayan pitbull yine dehşet saçtı! Kızını korumak isteyen anne ağır yaralandı

Kol, bacak, sırt ve yüz bölgesinden yaralanan anne, eşi ve çevredekilerin müdahalesiyle köpeğin saldırısından kurtulabildi.

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