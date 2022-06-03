Yer: Ankara Çankaya... Daha önce 4 kişiyi yaralayan pitbull yine dehşet saçtı! Kızını korumak isteyen anne ağır yaralandı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde daha önce 4 kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin, kızını korumak isteyen bir anneyi de ağır şekilde yaralamasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. "Olaydan önce köpeğin tasmasını çıkardığı" gerekçesiyle "olası kastla silahla yaralama" suçundan tutuklanan köpeğin sahibi, itiraz üzerine serbest bırakıldı.
03.06.2022 19:54 - Son Güncelleme: 03.06.2022 19:56