3 aylık bebeğini darbederek öldürdüğü iddia edilmişti! Cezaevinde intihar etti: Gerçek ortaya çıktı Elif Ada tanısı konulamayan hastalıktan ölmüş
Antalya'da babası Mustafa Gaffar'ın darbettiği öne sürülen 3 aylık Elif Ada Erol'un otopsi raporunda, ölüm nedeni 'tanısı konulamayan bir hastalık' olarak belirtildi. Tutuklu kaldığı cezaevinde infaz koruma memurlarının çarşafla ranzaya asılı bulduğu Mustafa Gaffar'ın avukatı İbrahim Şahin, "Müvekkilim en baştan itibaren suçsuz olduğunu dile getirmiştir. Otopsi raporu, müvekkilin suçsuz olduğunun en büyük kanıtı. Bu rapor ile birlikte ailenin acısı bir nebze olsun hafiflemiştir" dedi. Şahin, bebeğin açlıktan ölmüş olabileceğini belirterek, anne hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.
Eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü belirledi. Elif Ada'nın cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön incelemede başında ve alnında darp izlerinin tespit edilmesi üzerine bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
CEZAEVİNDE ÖLDÜ
Bu sırada B.N.E., İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, birlikte yaşadığı Elif Ada'nın babası Mustafa Gaffar'dan şikayetçi oldu. B.N.E., şikayetinde 2 gün önce Mustafa Gaffar ile aralarında kirayı ödemediği için tartışma çıktığını, bu sırada ağlayan bebeğinin başına Gaffar'ın bir kez vurduğunu iddia etti.
B.N.E.'nin şikayeti üzerine Mustafa Gaffar gözaltına alındı. Bebeğinin düşmeden kaynaklı başını çarptığını öne süren Gaffar tutuklandı. Gaffar'ın, 18 Aralık sabahı koğuşunda infaz koruma memurları tarafından çarşafla ranzaya asılı cesedi bulundu.
ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEYEN HASTALIK
Antalya Adli Tıp Kurumu'nun Elif Ada bebeğin otopsi raporunda, ölümün darp ya da zehirlenme nedeniyle olmadığı, tanısı konulamayan hastalıktan kaynaklandığı belirtildi.