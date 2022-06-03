3 aylık bebeğini darbederek öldürdüğü iddia edilmişti! Cezaevinde intihar etti: Gerçek ortaya çıktı Elif Ada tanısı konulamayan hastalıktan ölmüş

CEZAEVİNDE ÖLDÜ

Bu sırada B.N.E., İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, birlikte yaşadığı Elif Ada'nın babası Mustafa Gaffar'dan şikayetçi oldu. B.N.E., şikayetinde 2 gün önce Mustafa Gaffar ile aralarında kirayı ödemediği için tartışma çıktığını, bu sırada ağlayan bebeğinin başına Gaffar'ın bir kez vurduğunu iddia etti.