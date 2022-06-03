Antalya'da seyir terasında sır dolu ölüm! Erkek cesedi bulundu
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde ormanlık alanda üzerinden erkek cesedi bulundu. Cesette kesici ve delici alet izine rastlanılmazken, ağzından köpük çıktığı görüldü. İşte detaylar...
03.06.2022 22:00 - Son Güncelleme: 03.06.2022 22:33
Olay, saat 18.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yukarı Karaman Mahallesi Güver Uçurumu mevkisinde meydana geldi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Cesette kesici ve delici alet izine rastlanılmazken, ağzından köpük çıktığı görüldü.