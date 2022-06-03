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Antalya'da seyir terasında sır dolu ölüm! Erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde ormanlık alanda üzerinden erkek cesedi bulundu. Cesette kesici ve delici alet izine rastlanılmazken, ağzından köpük çıktığı görüldü. İşte detaylar...

03.06.2022 22:00 - Son Güncelleme: 03.06.2022 22:33
Antalya’da seyir terasında sır dolu ölüm! Erkek cesedi bulundu

Antalya'da Güver Uçurumu'nda, üzerinden kimlik çıkmayan 35- 40 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

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Antalya’da seyir terasında sır dolu ölüm! Erkek cesedi bulundu

Olay, saat 18.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yukarı Karaman Mahallesi Güver Uçurumu mevkisinde meydana geldi.

Antalya’da seyir terasında sır dolu ölüm! Erkek cesedi bulundu

Bölgede gezen kişilerin hareketsiz halde yatan 35- 40 yaşlarında bir erkeği fark etmeleri üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Antalya’da seyir terasında sır dolu ölüm! Erkek cesedi bulundu

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Cesette kesici ve delici alet izine rastlanılmazken, ağzından köpük çıktığı görüldü.

Antalya’da seyir terasında sır dolu ölüm! Erkek cesedi bulundu

Bölgeye gelen olay yeri ekibi ve savcılık incelemesinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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