Yeni tadilat yapılan evi hırsızlar talan etti! Bina sahibi kapı ve pencerelere duvar ördü
Bursa'da Zehra Kaplanoğlu, 3 katlı binasına tadilat yaptırıp satışa çıkardı. Ancak söz konusu bina hırsızlar tarafından adeta talan edildi. Kombi, doğal gaz peteği, elektrik tesisatları çalınan evin sahibi Kaplanoğlu, hırsızlık olaylarından bıkınca, evin ilk iki katının kapı ve pencerelerine içeriden duvar ördürdü.
İstanbul'da yaşayan Zehra Kaplanoğlu, 2020 yılında yatırım amaçlı Bursa'nın Yıldırım ilçesinden 3 katlı bir bina satın aldı. Kaplanoğlu, evi teslim aldıktan sonra tadilat yaptırdı. 3 katlı binanın içerisini yeniden yaptıran Kaplanoğlu, binayı satışa çıkardı. Kaplanoğlu, evle ilgilenmesi için Kurtoğlu Mahallesi'nde emlakçılık yapan Mustafa Akkuyu ile anlaştı. Mustafa Akkuyu, tadilatı tamamlanan 3 katlı binaya satılık ilanı astı.
Bu sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, giriş kattaki demir pencere korkuluklarını kesip çaldı. Belli bir süre sonra hırsızlık için tekrar gelen hırsızlar, girdikleri evin içerisindeki elektrik tesisatı, kombi, doğal gaz petekleri ve muslukları söktü. Hırsızlığı engelleyemeyen mülk sahibi, 3 katlı binanın giriş ve ikinci katındaki dairelerin pencerelerine ve kapılarına içeriden duvar ördü.