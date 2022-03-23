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Haberler Yaşam Yeni tadilat yapılan evi hırsızlar talan etti! Bina sahibi kapı ve pencerelere duvar ördü

Yeni tadilat yapılan evi hırsızlar talan etti! Bina sahibi kapı ve pencerelere duvar ördü

Bursa'da Zehra Kaplanoğlu, 3 katlı binasına tadilat yaptırıp satışa çıkardı. Ancak söz konusu bina hırsızlar tarafından adeta talan edildi. Kombi, doğal gaz peteği, elektrik tesisatları çalınan evin sahibi Kaplanoğlu, hırsızlık olaylarından bıkınca, evin ilk iki katının kapı ve pencerelerine içeriden duvar ördürdü.

DHA
23.03.2022 10:43 - Son Güncelleme: 23.03.2022 11:05
Yeni tadilat yapılan evi hırsızlar talan etti! Bina sahibi kapı ve pencerelere duvar ördü

Binanın satışıyla ilgilenen emlakçı Mustafa Akkuyu, "Satılık binayı görmek isteyenler için dairelerin içerisinden video çektik ya da asansör çağırıp, 3'üncü katın camından binaya gireceğiz" dedi.

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Yeni tadilat yapılan evi hırsızlar talan etti! Bina sahibi kapı ve pencerelere duvar ördü

İstanbul'da yaşayan Zehra Kaplanoğlu, 2020 yılında yatırım amaçlı Bursa'nın Yıldırım ilçesinden 3 katlı bir bina satın aldı. Kaplanoğlu, evi teslim aldıktan sonra tadilat yaptırdı. 3 katlı binanın içerisini yeniden yaptıran Kaplanoğlu, binayı satışa çıkardı. Kaplanoğlu, evle ilgilenmesi için Kurtoğlu Mahallesi'nde emlakçılık yapan Mustafa Akkuyu ile anlaştı. Mustafa Akkuyu, tadilatı tamamlanan 3 katlı binaya satılık ilanı astı.

Yeni tadilat yapılan evi hırsızlar talan etti! Bina sahibi kapı ve pencerelere duvar ördü

Bu sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, giriş kattaki demir pencere korkuluklarını kesip çaldı. Belli bir süre sonra hırsızlık için tekrar gelen hırsızlar, girdikleri evin içerisindeki elektrik tesisatı, kombi, doğal gaz petekleri ve muslukları söktü. Hırsızlığı engelleyemeyen mülk sahibi, 3 katlı binanın giriş ve ikinci katındaki dairelerin pencerelerine ve kapılarına içeriden duvar ördü.

Yeni tadilat yapılan evi hırsızlar talan etti! Bina sahibi kapı ve pencerelere duvar ördü

'EVE GİRİLEMEDİĞİ İÇİN VİDEOLARINI GÖSTERİYORUZ'
Hırsızların binaya girmesini önlemek için evin kapı ve pencerelerine duvar ördüklerini belirten emlakçı Mustafa Akkuyu, satılık olan binayı almaya gelen kişilerin şaşkınlık yaşadığını belirtti.

Yeni tadilat yapılan evi hırsızlar talan etti! Bina sahibi kapı ve pencerelere duvar ördü

Binanın içerisine şu an girilemediğini, ilanı görüp satın almaya gelenlere ev içerisinden daha önceden çekilen videoları göstererek pazarlık yaptıklarını belirten Akkuyu, "Mülk sahibimiz burayı satın aldı. A'dan Z'ye bütün tadilatını yaptı. Daha sonra satılık ilanı verdik.

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