Türkiye’ye geldi, toprağı öptü! Savaş mağduru tır şoförü: Allah’tan başka bir şey istemem

Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan tır şoförü Altınöz, "Türkiye'ye geldik çok şükür güvendeyiz. Vatanıma kavuştuğum için çok mutluyum, heyecanlıyım ve sevinçliyim. Konuşurken ağlayacak gibi hissediyorum. Allah kimseyi vatanından etmesin. Kapıkule'den yurduma girince hemen tırı kenara çekip toprağı öptüm. Diz üstü çöküp Allah'a şükür ettim. Türkiye'ye geldim Allah'tan başka bir şey istemem artık "dedi.