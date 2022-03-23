Sırp modeli eve kilitleyip 8 saat boyunca dehşeti yaşattı! Tanja Dukic’in zafer çığlığı: O profesyonel bir yalancı

Son sözü sorulan Çağrı Reşat Mehmet Tortop, "Kolluk kuvvetlerinde, mahkemede verdiği ve basına aktardığı hiçbir ifade tutmadı. Bipolar hastaları kriz anını ve kendilerine verdikleri zararları hatırlamıyor. Hindistan'da bir şahısla aynı senaryoyu yaşamış. Bu kadının bipolar hastalığından kaynaklanan sürekli yalan söyleme durumu var. Ünlü olmak, ilgi çekmek için böyle davranmaktadır. Karar sizindir" dedi.