Yeni evli itfaiye eri Ahmet Davşan yangın haberini alınca balayını iptal edip Antalya Manavgat'a geldi
Isparta İtfaiyesi'nde çalışan itfaiye eri Ahmet Davşan, bir hafta önce evlendi. Davşan, balayına gidecekken Antalya Manavgat'taki yangının haberini alınca arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve balayını iptal edip Manavgat'a alevlerin içine koştu. Davşan, "Arkadaşlarım çalışırken ben de burada olmalıydım. Balayı planımızı artık başka zamana bıraktık. Eşim de benim burada olmam gerektiğini söyledi" dedi.
Manavgat'ta 1 haftadır devam eden orman yangınıyla mücadele için 40 ilden itfaiye ekipleri, bölgeye geldi. Yerleşim yerlerine yangının ulaşmaması için hem söndürme hem de soğutma çalışmalarına destek veren itfaiyeciler, zaman zaman tehlikenin ortasında kaldı.
Ancak amacımız yerleşim yerlerine yangının ulaşmaması. Ekiplerimiz hiç durmadan çalışıyor. Üzerlerinde kıyafetleriyle birlikte yatıp uyuyanlar oldu. 1 hafta önce evlenen ve izinde olan Ahmet Davşan arkadaşımız afeti duyunca çıkıp geldi. 'Neden geldin?' dedim. 'Bana asıl şimdi ihtiyaç var' dedi. Türkiye'nin her yerinden gelen ekipler hiç durmadan mücadele ediyor. Yangını söndüreceğiz" dedi.
'EŞİM DE BURADA OLMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ'
Düğün öncesi izne ayrıldığını ve eşiyle gideceği balayı için rezervasyon yaptırdığını anlatan Ahmet Davşan ise yangın haberini alınca tatili iptal ettirip, eşini de annesi ve babasına emanet ettiğini kaydetti.