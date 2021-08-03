Yeni evli itfaiye eri Ahmet Davşan yangın haberini alınca balayını iptal edip Antalya Manavgat'a geldi

Ancak amacımız yerleşim yerlerine yangının ulaşmaması. Ekiplerimiz hiç durmadan çalışıyor. Üzerlerinde kıyafetleriyle birlikte yatıp uyuyanlar oldu. 1 hafta önce evlenen ve izinde olan Ahmet Davşan arkadaşımız afeti duyunca çıkıp geldi. 'Neden geldin?' dedim. 'Bana asıl şimdi ihtiyaç var' dedi. Türkiye'nin her yerinden gelen ekipler hiç durmadan mücadele ediyor. Yangını söndüreceğiz" dedi.

