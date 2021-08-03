Vav TV İzle
Haberler Yaşam Yeni evli itfaiye eri Ahmet Davşan yangın haberini alınca balayını iptal edip Antalya Manavgat'a geldi

Yeni evli itfaiye eri Ahmet Davşan yangın haberini alınca balayını iptal edip Antalya Manavgat'a geldi

Isparta İtfaiyesi'nde çalışan itfaiye eri Ahmet Davşan, bir hafta önce evlendi. Davşan, balayına gidecekken Antalya Manavgat'taki yangının haberini alınca arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve balayını iptal edip Manavgat'a alevlerin içine koştu. Davşan, "Arkadaşlarım çalışırken ben de burada olmalıydım. Balayı planımızı artık başka zamana bıraktık. Eşim de benim burada olmam gerektiğini söyledi" dedi.

DHA
03.08.2021 11:31 - Son Güncelleme: 03.08.2021 11:45
Yeni evli itfaiye eri Ahmet Davşan yangın haberini alınca balayını iptal edip Antalya Manavgat'a geldi

Manavgat'ta 1 haftadır devam eden orman yangınıyla mücadele için 40 ilden itfaiye ekipleri, bölgeye geldi. Yerleşim yerlerine yangının ulaşmaması için hem söndürme hem de soğutma çalışmalarına destek veren itfaiyeciler, zaman zaman tehlikenin ortasında kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni evli itfaiye eri Ahmet Davşan yangın haberini alınca balayını iptal edip Antalya Manavgat'a geldi

Orman ekipleri, 40 dereceyi aşan sıcaklıkta üzerlerinde 400 derece alevlere dayanıklı kumaştan üretilen tulumlar, yanmayan ve elektrik iletmeyen özel çizmeler giyiyor. Ekipler, yeşil alanda alevlerle mücadele ederken destek için gelen itfaiye ekipleri ise yerleşim bölgesinde görev alıyor.

Yeni evli itfaiye eri Ahmet Davşan yangın haberini alınca balayını iptal edip Antalya Manavgat'a geldi

BALAYI REZERVASYONUNU İPTAL ETTİ
Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Erkan Er, ekiplerin 7/24 yangınla mücadele edip, hiçbir şeyden çekinmediğini, tüm insani ihtiyaçların ikinci planda olduğunu söyledi. Er, "Burada tek amacımız var o da yangını kısa sürede söndürmek. Biz ormana müdahale edemiyoruz.

Yeni evli itfaiye eri Ahmet Davşan yangın haberini alınca balayını iptal edip Antalya Manavgat'a geldi

Ancak amacımız yerleşim yerlerine yangının ulaşmaması. Ekiplerimiz hiç durmadan çalışıyor. Üzerlerinde kıyafetleriyle birlikte yatıp uyuyanlar oldu. 1 hafta önce evlenen ve izinde olan Ahmet Davşan arkadaşımız afeti duyunca çıkıp geldi. 'Neden geldin?' dedim. 'Bana asıl şimdi ihtiyaç var' dedi. Türkiye'nin her yerinden gelen ekipler hiç durmadan mücadele ediyor. Yangını söndüreceğiz" dedi.

Yeni evli itfaiye eri Ahmet Davşan yangın haberini alınca balayını iptal edip Antalya Manavgat'a geldi

'EŞİM DE BURADA OLMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ'
Düğün öncesi izne ayrıldığını ve eşiyle gideceği balayı için rezervasyon yaptırdığını anlatan Ahmet Davşan ise yangın haberini alınca tatili iptal ettirip, eşini de annesi ve babasına emanet ettiğini kaydetti.