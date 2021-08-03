SON DAKİKA: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'ın ifadesi ortaya çıktı: Ağaç testeresi aldım
Son dakika haberi: Antalya'da ablası Ezgi Haytaoğlu ile birlikte yaşayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz günü koronavirüse yakalandı. Ablası ise kendisine dikkat etmediğini söyleyince ikisi arasında tartışma yaşandı. Genç Azra, yanına kimliğini almadan "Biraz hava alacağım" diyerek evden çıktı. Daha sonra ablası aradığında ise "Bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor" dedi ve bir daha kendisine ulaşılamadı. Dün ise Azra'nın cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Katil Mustafa Murat Ayhan ifadesinde Azra'nın bedenini parçalamak için ağaç testeresi ve et bıçağı kullandığını söyledi. Katil Ayhan ayrıca Azra'nın kayıp olan başını da uçurumdan attığını söyledi.
Antalya'da ablası Ezgi Haytaoğlu ile birlikte yaşayan Azra Gülendam Haytaoğlu (21) Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisiydi. İki genç kızın ailesi ise Adana'da yaşıyordu. Azra hastalık belirtileri gösterince 28 Temmuz günü koronavirüs testi yaptırdı.
Testi pozitifti. Abla Ezgi Haytaoğlu kendisine dikkat etmediği gerekçesiyle kardeşiyle tartıştı. Azra Gülendam Haytaoğlu yanına kimliğini bile almadan, "Biraz hava alacağım" diyerek evden çıktı. Eve dönmeyince ablası Ezgi Haytaoğlu kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu telefonda ablasına "Bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor" diyerek telefonu kapattı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı.
ÖNCE YALAN SÖYLEDİ
Polis ekipleri Ezgi Haytaoğlu'nun verdiği ifade doğrultusunda, Azra'nın oturduğu kafedeki kişiyi araştırmaya başladı. Kafedeki güvenlik kamerası kayıtları, telefon sinyalleri ve çalışanların ifadelerine göre, o ağabey kendi inşaat şirketi bulunan mühendis Mustafa Murat Ayhan'dı.
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