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Ankara'da 43. kattan düşen Semanur Arslan'ın notları ortaya çıktı!

Ankara Çankaya'da arkadaşının 43. Kattaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybeden 27 yaşındaki Semanur Arslan'ın ölümü intihar mı cinayet mi sorularını da beraberinde getirirken genç kadının notları ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 15:25 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 15:25
Ankara’da 43. kattan düşen Semanur Arslan’ın notları ortaya çıktı!

Binicilik eğitmeni Semanur Arslan, 20 Ekim akşamı Çankaya ilçesi, Konutkent Mahallesi'ndeki gökdelende arkadaşı Ferhat D.'nin (43) oturduğu 43'üncü kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Evde bulunan Ferhat D. ile Ezgi Ö. (31) gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ankara’da 43. kattan düşen Semanur Arslan’ın notları ortaya çıktı!

Ferhat D., Semanur Arslan'ı tanımadığını, olay sırasında başka odada olduklarını ve dışarı çıktıklarında onu göremediklerini ileri sürdü. Ezgi Ö. ise Arslan'ın, erkek arkadaşı ile problemleri olduğunu ve sürekli ağladığını iddia etti. Semanur Arslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında cep telefonunun incelenmesi, otopsi ve toksikoloji raporlarının sonuçları bekleniyor. Semanur Arslan'ın, ölmeden önce not defterine yazdıkları ortaya çıktı.

Ankara’da 43. kattan düşen Semanur Arslan’ın notları ortaya çıktı!

Semanur Arslan'ın el yazısı ile yazdığı notta, Hayırla ve sağlıkla çok param var ve zenginim. İhtiyacım olan bütün güce, saygıya, sevgiye ve güvene sahibim. Güvendeyim, etrafımdaki kötü herkesten arındım. Annem beni koşulsuz ve sonsuz seviyor. Mutluyum ve bütün yardıma ihtiyacı olanlara yardım edecek güce sahibim. Çok zenginim; çünkü vücudumun her uzvu sağlıklı, temiz ve güvende ifadeleri yer aldı.

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