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Yeni deprem kapıda! Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında haritada gösterdi! Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
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Yeni deprem kapıda! Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında haritada gösterdi! Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024, 17:16 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2024, 17:16

Malatya'da 5.9, Çanakkale'de 4.3, Adana'da 5.0... Peş peşe meydana gelen depremler büyük panik yarattı. Hareketli fay hatları araştırılırken Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında haritada riskli bölgeleri gösterdi. Ersoy, "Buralarda yaklaşık maksimum 7 büyüklüğünde deprem olabilir." dedi. Peki evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte detaylar...

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