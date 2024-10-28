Yeni deprem kapıda! Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında haritada gösterdi! Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024, 17:16
Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2024, 17:16
Malatya'da 5.9, Çanakkale'de 4.3, Adana'da 5.0... Peş peşe meydana gelen depremler büyük panik yarattı. Hareketli fay hatları araştırılırken Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında haritada riskli bölgeleri gösterdi. Ersoy, "Buralarda yaklaşık maksimum 7 büyüklüğünde deprem olabilir." dedi. Peki evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte detaylar...