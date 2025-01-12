Yeni çalışma: Bu saatte kahve içmek ömrü uzatabilir! 2 ila 4 fincan arası...

Yeni bir araştırma kahvenin belirli bir saatte içilmesinin sağlık faydaları sağlayabileceğini ortaya koydu.
New Orleans'taki Tulane Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen bir çalışma kahvenin sabah saatlerinde içilmesinin günün ilerleyen saatlerinde içilmesine göre daha düşük ölüm oranlarıyla ilişkilendirildiğini buldu.
8 Ocak'ta European Heart Journal dergisinde yayımlanan çalışma, dokuz yıl boyunca 42.000'den fazla yetişkinin diyet verilerini analiz etti.
Araştırma bulgularına göre sabah kahvesi içen ve günde iki ila üç fincan kahve tüketen bireylerin hiç kahve içmeyenlere kıyasla her türlü ölüm riskinin ve kardiyovasküler hastalıklardan ölüm riskinin "önemli derecede" daha düşük olduğu belirlendi.
İlginç bir şekilde bu azalmış risk kahveyi gün boyunca içenlerde gözlemlenmedi.
Çalışmanın baş yazarı Lu Qi, M.D., PhD, Tulane Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü'nde epidemiyoloji bölüm başkan vekili, Fox News Digital'e verdiği demeçte, "Orta derecede kahve tüketimi sağlık yararlarıyla ilişkilendirilmiştir. Çalışmamız, kahve içmenin zamanlamasının miktarından daha önemli olduğunu gösteriyor ve sabahları içmek, tüm gün içmekten daha güçlü sağlık faydalarıyla ilişkilidir" dedi.
Sirkadiyen Ritim ve Kahvenin Faydaları
Sabah kahvesinin faydalarından birinin, vücudun uyanma/uyuma düzenini kontrol eden içsel saati olan sirkadiyen ritimle bağlantılı olduğu belirtiliyor. New York merkezli kalp hastalıkları uzmanı diyetisyen Michelle Routhenstein, Fox News Digital'e yaptığı açıklamada, "Sabah kahvesi içmek, kişinin sirkadiyen ritmiyle uyumlu hale gelmesini sağlar, bu da gün boyunca daha odaklanmış olmalarına ve geceleri daha huzurlu bir uyku almalarına yardımcı olur" dedi.
"Gece geç saatlerde kahve içmek bazen, odaklanmak ve çalışmaya devam etmek için uyarıcılara bağımlılığı işaret edebilir ve bu da genellikle açlıkla ilgili bir sorunu çözmekten kaçınılması anlamına gelir."
Bu alışkanlık, kalp sağlığını olumsuz etkileyebilecek yetersiz beslenmeye yol açabilir.
Kalp Sağlığına Faydalar
Routhenstein kahvenin kalp sağlığına olan faydalarının başında klorojenik asidin geldiğini vurguladı. "Kahve çekirdeklerinde bulunan bu polifenol, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve kan damarlarının sağlığını ve oksidatif stresi desteklemede olumlu bir rol oynayabilir" dedi.
VitalSolution adlı Cincinnati merkezli şirketin kardiyoloji uzmanı Dr. Bradley Serwer, yeni çalışmanın "ilginç" olduğunu belirterek, "Birçok araştırma, kafein ve kahvenin sağlık yararlarını göstermiştir, ancak çok azı kahvenin ne zaman içildiğine dair değerlendirme yapmıştır" diye konuştu.
Daha Fazla Araştırma Gerekiyor
Qi çalışmanın bazı sınırlamaları olduğunu belirtti. "Bu gözlemsel bir çalışmadır ve nedensellik kanıtı sağlayamaz," dedi. "Bu bulgularımızın başka popülasyonlarda doğrulanması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır."
Serwer, çalışmanın nedenselliği kanıtlamadığını, ancak "Bu çalışmanın amacının klinik hipotezler geliştirmek olduğunu ve bu hipotezlerin daha ileri çalışmalarda incelenmesi gerektiğini" ifade etti.
Kahve Hazırlama Yönteminin Etkileri
Routhenstein, çalışma sırasında kahvenin hangi türlerinin tüketildiği ya da eklenen şeker ve kremaların sağlık üzerindeki etkilerinin tartışılmadığını belirtti. "Kahvenin nasıl hazırlandığı ve tüketildiği, kalp sağlığı üzerindeki faydaları etkileyebilir" dedi. "Örneğin, filtrelenmemiş kahvede bulunan kafestol, kolesterolü yükseltebilir, kremalar ve şuruplar ise doymuş yağlar ve şekerler ekleyebilir." ifadelerine yer verdi.