Yeni çalışma: Bu saatte kahve içmek ömrü uzatabilir! 2 ila 4 fincan arası...

Daha Fazla Araştırma Gerekiyor

Qi çalışmanın bazı sınırlamaları olduğunu belirtti. "Bu gözlemsel bir çalışmadır ve nedensellik kanıtı sağlayamaz," dedi. "Bu bulgularımızın başka popülasyonlarda doğrulanması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır."

Serwer, çalışmanın nedenselliği kanıtlamadığını, ancak "Bu çalışmanın amacının klinik hipotezler geliştirmek olduğunu ve bu hipotezlerin daha ileri çalışmalarda incelenmesi gerektiğini" ifade etti.