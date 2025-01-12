İrem Derici’den kötü haber! “Düşmeye bağlı kafa travması yaşamıştır” İşte son sağlık durumu...

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık gündem olan İrem Derici, açıklamalarıyla da çok konuşuldu.

Attığı her adımla dikkat çekmeyi başaran ünlü şarkıcı, bu kez kötü bir haberle gündeme geldi. Derici, hayranlarını korkuttu.

Ünlü şarkıcı, Mersin'de düşmeye bağlı talihsiz bir kaza geçirdi ve kafa travması yaşadı. Derici'nin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "DUYURU- Değerli sanatçımız irem derici bu sabaha karşı talihsiz bir kaza geçirmiş ve düşmeye bağlı kafa travması yaşamıştır.