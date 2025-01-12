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İrem Derici’den kötü haber! “Düşmeye bağlı kafa travması yaşamıştır” İşte son sağlık durumu...

Ünlü şarkıcı İrem Derici, kariyerinin yanı sıra yaptığı açıklamalarla da sık sık adından söz ettirdi. Son olarak "Türkiye'nin en çirkin kadınıydım" sözleriyle adından söz ettiren şarkıcı, şimdi ise kötü bir haberle gündeme geldi. Mersin'de düşmeye bağlı talihsiz bir kaza geçiren Derici, kafa travması yaşadı. Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabında ise sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 12:42 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 12:42
İrem Derici’den kötü haber! Düşmeye bağlı kafa travması yaşamıştır İşte son sağlık durumu...

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık gündem olan İrem Derici, açıklamalarıyla da çok konuşuldu.

İrem Derici’den kötü haber! Düşmeye bağlı kafa travması yaşamıştır İşte son sağlık durumu...

Attığı her adımla dikkat çekmeyi başaran ünlü şarkıcı, bu kez kötü bir haberle gündeme geldi. Derici, hayranlarını korkuttu.

İrem Derici’den kötü haber! Düşmeye bağlı kafa travması yaşamıştır İşte son sağlık durumu...

Ünlü şarkıcı, Mersin'de düşmeye bağlı talihsiz bir kaza geçirdi ve kafa travması yaşadı. Derici'nin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapıldı.

İrem Derici’den kötü haber! Düşmeye bağlı kafa travması yaşamıştır İşte son sağlık durumu...

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "DUYURU- Değerli sanatçımız irem derici bu sabaha karşı talihsiz bir kaza geçirmiş ve düşmeye bağlı kafa travması yaşamıştır.

İrem Derici’den kötü haber! Düşmeye bağlı kafa travması yaşamıştır İşte son sağlık durumu...

Şu anda sağlığı ile ilgili endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır. Ancak doktorları bugün sahneye çıkmamasını önerdiği için mersin konserimizi maalesef gerçekleştiremiyoruz.

İrem Derici’den kötü haber! Düşmeye bağlı kafa travması yaşamıştır İşte son sağlık durumu...

Sanatçımıza geçmiş olsun diliyoruz"

İrem Derici’den kötü haber! Düşmeye bağlı kafa travması yaşamıştır İşte son sağlık durumu...

NE OLMUŞTU?

Samimi ve açık sözlü tavırlarıyla dikkat çeke İrem Derici, geçen günlerde "Türkiye'nin en çirkin kadınıydım" sözleriyle gündem olmuştu.

İrem Derici’den kötü haber! Düşmeye bağlı kafa travması yaşamıştır İşte son sağlık durumu...

Kendini eleştirmekten çekinmeyen şarkıcı, geçmişteki görünümü hakkında "Ben Türkiye'nin en çirkin kadınıydım" demişti.

İrem Derici’den kötü haber! Düşmeye bağlı kafa travması yaşamıştır İşte son sağlık durumu...

Bu açıklamasıyla estetik süreçlerini açık bir şekilde dile getiren Derici, bu konuda da samimiyetinden ödün vermedi.