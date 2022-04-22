RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Yaşam Yediği yemek sonrası hayatını kaybetmişti! Ece Melisa Mercankaya ölüm sebebi belli oldu mu? Ön rapor açıklandı...

Yediği yemek sonrası hayatını kaybetmişti! Ece Melisa Mercankaya ölüm sebebi belli oldu mu? Ön rapor açıklandı...

İzmir'de bir restoranda yedikleri yemek sonrası annesi ve kardeşiyle birlikte rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece Melisa Mercankaya'nın (6) ön otopsisinden sonuç çıkmadı. Rapora göre ölüm Ece Melisa Mercankaya'nın ölüm sebebi 'belirsiz' olarak kayda geçti. Gözler detaylı otopsi sonucuna çevrildi. İşte detaylar...

22.04.2022 20:06 - Son Güncelleme: 22.04.2022 20:10
Yediği yemek sonrası hayatını kaybetmişti! Ece Melisa Mercankaya ölüm sebebi belli oldu mu? Ön rapor açıklandı...

İzmir'de bir restoranda yedikleri yemek sonrası annesi ve kardeşiyle birlikte rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece Melisa Mercankaya'nın (6) ön otopsisi raporu açıklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yediği yemek sonrası hayatını kaybetmişti! Ece Melisa Mercankaya ölüm sebebi belli oldu mu? Ön rapor açıklandı...

Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan Mercankaya (37) ve Hasret Mercankaya (33) çifti, 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege ile yemek yedi.

Yediği yemek sonrası hayatını kaybetmişti! Ece Melisa Mercankaya ölüm sebebi belli oldu mu? Ön rapor açıklandı...

Yemeğin ardından Mercankaya ailesi, Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve 2 çocuğu rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden Hasret Mercankaya ve 2 çocuğuna iddiaya göre, bir teşhis konulamadı.

Yediği yemek sonrası hayatını kaybetmişti! Ece Melisa Mercankaya ölüm sebebi belli oldu mu? Ön rapor açıklandı...

ECE MELİSA MERCANKAYA'NIN ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU MU?

Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri bir kez daha aynı hastaneye gitti.

Yediği yemek sonrası hayatını kaybetmişti! Ece Melisa Mercankaya ölüm sebebi belli oldu mu? Ön rapor açıklandı...

Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise bir gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

SON DAKİKA