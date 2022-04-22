Yediği yemek sonrası hayatını kaybetmişti! Ece Melisa Mercankaya ölüm sebebi belli oldu mu? Ön rapor açıklandı...

Yemeğin ardından Mercankaya ailesi, Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve 2 çocuğu rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden Hasret Mercankaya ve 2 çocuğuna iddiaya göre, bir teşhis konulamadı.



