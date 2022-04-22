Yediği yemek sonrası hayatını kaybetmişti! Ece Melisa Mercankaya ölüm sebebi belli oldu mu? Ön rapor açıklandı...
İzmir'de bir restoranda yedikleri yemek sonrası annesi ve kardeşiyle birlikte rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece Melisa Mercankaya'nın (6) ön otopsisinden sonuç çıkmadı. Rapora göre ölüm Ece Melisa Mercankaya'nın ölüm sebebi 'belirsiz' olarak kayda geçti. Gözler detaylı otopsi sonucuna çevrildi. İşte detaylar...
22.04.2022 20:06 - Son Güncelleme: 22.04.2022 20:10
İzmir'de bir restoranda yedikleri yemek sonrası annesi ve kardeşiyle birlikte rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece Melisa Mercankaya'nın (6) ön otopsisi raporu açıklandı.
Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan Mercankaya (37) ve Hasret Mercankaya (33) çifti, 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege ile yemek yedi.