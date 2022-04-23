RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Yaşam Beylikdüzü'ndeki dehşetin plakası 34 JD 9216! Tartıştıkları adamı eşi ve çocuğunun önünde öldüresiye dövdüler

Beylikdüzü'ndeki dehşetin plakası 34 JD 9216! Tartıştıkları adamı eşi ve çocuğunun önünde öldüresiye dövdüler

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 34 JD 9216 plakalı aracı kullanan iki maganda, yanında eşi ve çocuğu olan sürücüyü öldüresiye dövdü. Olay sırasında arabada bulunan kadın ve çocuğun korku dolu anları kameralara saniye saniye yansıdı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...

23.04.2022 01:33 - Son Güncelleme: 23.04.2022 01:57
Beylikdüzü’ndeki dehşetin plakası 34 JD 9216: Tartıştıkları adamı eşi ve çocuğunun önünde öldüresiye dövdüler

Olay, öğle saatlerinde İstanbul'un Beylikdüzü'nde meydana geldi.

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Beylikdüzü’ndeki dehşetin plakası 34 JD 9216: Tartıştıkları adamı eşi ve çocuğunun önünde öldüresiye dövdüler

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre; iki trafik magandası, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı otomobil sürücüsünü eşi ve çocuğunun gözü önünde öldüresiye dövdü.

Beylikdüzü’ndeki dehşetin plakası 34 JD 9216: Tartıştıkları adamı eşi ve çocuğunun önünde öldüresiye dövdüler

"PLAKINIZI ALDIM"
Çevrede bulunan bir vatandaş ise "İki kişi birine saldırın. Böyle devam edin. Karakolda da ifade verirsiniz. Plakanızı aldım ben sizin" diyerek tepki gösterdi.

Beylikdüzü’ndeki dehşetin plakası 34 JD 9216: Tartıştıkları adamı eşi ve çocuğunun önünde öldüresiye dövdüler

Olay sırasında arabada bulunan kadın ve çocukların korku dolu anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Beylikdüzü’ndeki dehşetin plakası 34 JD 9216: Tartıştıkları adamı eşi ve çocuğunun önünde öldüresiye dövdüler

34 JD 9216
Görüntülerde magandaların kayıplara karıştığı aracın plakası 34 JD 9216 olarak gözlemlendi.

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