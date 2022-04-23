Beylikdüzü'ndeki dehşetin plakası 34 JD 9216! Tartıştıkları adamı eşi ve çocuğunun önünde öldüresiye dövdüler
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 34 JD 9216 plakalı aracı kullanan iki maganda, yanında eşi ve çocuğu olan sürücüyü öldüresiye dövdü. Olay sırasında arabada bulunan kadın ve çocuğun korku dolu anları kameralara saniye saniye yansıdı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...
23.04.2022 01:33 - Son Güncelleme: 23.04.2022 01:57
34 JD 9216
Görüntülerde magandaların kayıplara karıştığı aracın plakası 34 JD 9216 olarak gözlemlendi.