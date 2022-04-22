Sevgilisi ile tartışırken Edanur'u öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
Antalya'da kafede çalışan sevgilisi Sıla P. (21) ile tartıştığı sırada garsonlardan Edanur Demir'i (17) tabancayla öldüren Semih Melih Dönmez'in (22), ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi. Saat 01.00 sıralarında kafeden çıkmak üzere olan Edanur Demir'e şaka amacıyla "02.00'de gidersin, niye erken gidiyorsun" diyerek takıldığını aktaran Dönmez, "O da 'Ne olacak, silah mı çekeceksin' dedi. Ben de silahı çıkardım. Yere doğru tutmuştum. O sırada Edanur, 'Ben silahtan korkmam enişte' diyerek elimden tutarak silahı başına doğru çekti ve silah ateş aldı. " dedi.
Olay, 8 Ocak gecesi Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'ndaki bir kafede meydana geldi. Kafede çalışan ve sevgili olduğu iddia edilen Sıla P. ile Sefa Melih Dönmez arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yanlarına gelen kafe çalışanı Edanur Demir, Sefa Melih Dönmez'in ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralandı.
Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Edanur Demir, kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Dönmez, yakalanıp, tutuklandı. Semih Melih Dönmez hakkında Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Sefa Melih Dönmez savunmasında, olayın meydana geldiği kafede kız arkadaşının çalıştığını, bu nedenle sık sık gittiğini anlattı. Saat 01.00 sıralarında kafeden çıkmak üzere olan Edanur Demir'e şaka amacıyla "02.00'de gidersin, niye erken gidiyorsun" diyerek takıldığını aktaran Dönmez, "O da 'Ne olacak, silah mı çekeceksin' dedi. Ben de silahı çıkardım. Yere doğru tutmuştum. O sırada Edanur, 'Ben silahtan korkmam enişte' diyerek elimden tutarak silahı başına doğru çekti ve silah ateş aldı. Silah emniyetteydi. Nasıl oldu anlamadım. Silahın ağzına mermiyi ben sürdüm ama emniyette olduğunu bilerek sürdüm. Olaydan sonra panikledim. Taksiyle arkadaşımın evine gittim. Oradan da O.A.K. ve B.B. ile Burdur'a gittim" dedi.
Sanık avukatı Abdullah İlkkahraman, Adli Tıp Kurumu raporuna göre aşağıdan yukarıya doğru bir mermi çıkışı olduğunu aktardı. Bu nedenle silahı ani kaldırmadan dolayı olayın gerçekleştiğini savunan İlkkahraman, ani hareket nedeniyle silahın emniyet iğnesinin kendiliğinden düşmüş olabileceği üzerinde durulabileceğini belirterek, müvekkili Sefa Melih Dönmez'in bir kastı olmadığını ileri sürdü. Sanık avukatı Damla Erarslan da müvekkilinin öldürme kastı bulunmadığını belirterek, olayın şakalaşma sırasında gerçekleştiğini iddia etti.