Sevgilisi ile tartışırken Edanur’u öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Sefa Melih Dönmez savunmasında, olayın meydana geldiği kafede kız arkadaşının çalıştığını, bu nedenle sık sık gittiğini anlattı. Saat 01.00 sıralarında kafeden çıkmak üzere olan Edanur Demir'e şaka amacıyla "02.00'de gidersin, niye erken gidiyorsun" diyerek takıldığını aktaran Dönmez, "O da 'Ne olacak, silah mı çekeceksin' dedi. Ben de silahı çıkardım. Yere doğru tutmuştum. O sırada Edanur, 'Ben silahtan korkmam enişte' diyerek elimden tutarak silahı başına doğru çekti ve silah ateş aldı. Silah emniyetteydi. Nasıl oldu anlamadım. Silahın ağzına mermiyi ben sürdüm ama emniyette olduğunu bilerek sürdüm. Olaydan sonra panikledim. Taksiyle arkadaşımın evine gittim. Oradan da O.A.K. ve B.B. ile Burdur'a gittim" dedi.