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Türkiye'nin en güzel tatil yeri neresi? İşte Türkiye'nin Maldivler'i...

Yaz tatili için rota belirlemek isteyenler mutlaka beyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla Türkiye'nin Maldivler'i ​Antalya Suluada'yı ziyaret etmeli. Türkiye'nin dört bir yanında keyifle vakit geçirilecek onlarca tatil destinasyonu var. Yurt içinde tatil planı yapanlar ya da nereye gideceğine karar veremeyenler için tatile gidilecek yurt içi rotalar hayat kurtarıcı. İşte güzel bir yaz tatili geçirmek için cevap aradığınız "Türkiye'nin en güzel tatil yeri neresi?" sorusuna harika alternatif...

10.07.2019 14:11 - Son Güncelleme: 10.07.2019 15:23
Yaz tatili rotanızı Türkiye'nin Maldivler'ine çevirin!

Antalya'nın Kumluca ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla Maldivler'e benzetilen ve sadece tekneyle ulaşımın olduğu Suluada, yaz döneminde günde 50'yi aşkın tekneyle 1500'ü aşkın ziyaretçi ağırlıyor.

Yaz tatili rotanızı Türkiye'nin Maldivler'ine çevirin!

Yüzerek kayalıkların altından adanın diğer tarafına da geçilebilen ve 'Aşk Mağarası' olarak adlandırılan mağaralar da büyük ilgi topluyor.

Yaz tatili rotanızı Türkiye'nin Maldivler'ine çevirin!

Antalya, 640 kilometre sahil bandında 202'si mavi bayraklı plajlarının yanı sıra el değmemiş bakir koylarıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Kentte yaz tatilinin en çok ilgi gören doğal değerlerinden biri de Kumluca ilçesindeki Suluada.

Yaz tatili rotanızı Türkiye'nin Maldivler'ine çevirin!

MALDİVLER'E BENZETİLİYOR

Suluada, Akdeniz açıklarında başta Adrasan olmak üzere Çıralı, Olimpos, Mavikent gibi yöredeki diğer tatil beldelerinden bu yaz sezonunun en çok tekne turu yapılan alanı oldu.

Yaz tatili rotanızı Türkiye'nin Maldivler'ine çevirin!

Biri 50, diğeri 120 metre bembeyaz kumulu ve turkuaz renkli suyuyla iki plaja sahip adaya, günde 50'nin üzerinde tekne turu düzenleniyor. Kumulu ve suyunun rengiyle Maldivler'e benzetilen adanın günlük ziyaretçi sayısı 1500'ü aşıyor.

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