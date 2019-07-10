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Önce Almanlar sonra Frank Hoogerbeets deprem için uyardı! Kehanetinde saat verip...

Önce Alman bilim adamları ardından adını tüm dünyaya deprem kahini olarak duyuran Frank Hoogerbeets... Alman bilim insanlarının direkt Türkiye'yi uyarmasının ardından, daha önce de Türkiye'yi deprem konusunda uyaran Frank Hoogerbeets bu kez saat verip uyardı. İşte Frank Hoogerbeets'in yeni deprem kehaneti...

10.07.2019 15:46 - Son Güncelleme: 10.07.2019 16:37
Önce Almanlar sonra Frank Hoogerbeets deprem için uyardı! Kehanetinde saat verip...

Önce deprem kahini Frank Hoogerbeets ardından Alman bilim insanları... Kritik deprem uyarıları peş peşe geliyor. Türkiye'yi büyük deprem konusunda sık sık uyaran Frank Hoogerbeets, bu kez saat verdi.

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Önce Almanlar sonra Frank Hoogerbeets deprem için uyardı! Kehanetinde saat verip...

Yaptığı tahminlerin doğru çıkması ile birlikte adını sık sık duyduğumuz Hoogerbeets geçtiğimiz günlerde bir video yayınlayarak deprem beklediği bölgeleri açıklamıştı.

Önce Almanlar sonra Frank Hoogerbeets deprem için uyardı! Kehanetinde saat verip...

Hoogerbeets'in açıklamalarındaki Marmara depremi detayı ise birçok kişiyi korkutmuştu.

Önce Almanlar sonra Frank Hoogerbeets deprem için uyardı! Kehanetinde saat verip...

'ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ SAAT İÇERİSİNDE...'

Frank Hoogerbeets yeni uyarısında bu kez saat verdi.

Önce Almanlar sonra Frank Hoogerbeets deprem için uyardı! Kehanetinde saat verip...

Hoogerbeets: 'Artık kritik saatlerdeyiz. Önümüzdeki birkaç saat geniş sismik faaliyetler gözlemliyoruz.'

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