Önce Almanlar sonra Frank Hoogerbeets deprem için uyardı! Kehanetinde saat verip...

Önce Alman bilim adamları ardından adını tüm dünyaya deprem kahini olarak duyuran Frank Hoogerbeets... Alman bilim insanlarının direkt Türkiye'yi uyarmasının ardından, daha önce de Türkiye'yi deprem konusunda uyaran Frank Hoogerbeets bu kez saat verip uyardı. İşte Frank Hoogerbeets'in yeni deprem kehaneti...

10.07.2019 15:46 - Son Güncelleme: 10.07.2019 16:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





