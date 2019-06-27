Yaz aylarında görülen Lyme hastalığına dikkat! Uzmanı uyardı: 360 hastalığı taklit edebiliyor!
Lyme (laym) hastalığının görülebileceği yerlerde yani bahçe, avlanma, bisiklete binme, kamp yapma, trekking ve benzeri aktivitelerde bulunurken dikkatli olun. Lyme (laym) hastalığı, borrelia burgdorferi adlı bir bakteri sebebiyle olur. Özellikle bazı kene türleri ve sivrisinek, atsineği, bit gibi kan emen canlıların ısırmasıyla bulaşabilir. Sıcak yaz günlerinde açık ve yeşil alanlarda bolca vakit geçirildiğinde, bahçeyle uğraşıldığında veya benzeri doğa aktivitelerinde risk daha da artar. Uzmanlar bu hastalığı yaklaşık 360 hastalığı taklit etmesi sebebiyle 'sinsi hastalık' olarak adlandırıyor!
Daha çok yaz aylarında görülen Lyme (laym) hastalığı, borrelia burgdorferi adlı bir bakteri sebebiyle olur. Özellikle bazı kene türleri ve sivrisinek, atsineği, bit gibi kan emen canlıların ısırmasıyla bulaşabilir. Sıcak yaz günlerinde açık ve yeşil alanlarda bolca vakit geçirildiğinde, bahçeyle uğraşıldığında veya benzeri doğa aktivitelerinde risk daha da artar. Bu hastalık, yaklaşık 360 hastalığı taklit etmesi sebebiyle 'sinsi hastalık' olarak tanımlanıyor.
BU HASTALIKLA NERELERDE KARŞILAŞABİLİRİZ?
Lyme (laym) hastalığının görülebileceği yerlerde yani bahçe, avlanma, bisiklete binme, kamp yapma, trekking ve benzeri aktivitelerde bulunurken dikkatli olun. Dış aktivite sonrası evde tüm giysilerinizi yüksek sıcaklıkta çamaşır makinasında yıkayın veya en az 10 dakika kaynatın. Tüm vücudunuzu elle ve ayna yardımıyla inceleyin. Aynı zamanda kene taşıyabilecek bir evcil hayvanınızın olması da risklidir, kontrollerini sık sık yapın veya veterinere yaptırın. Açık, yeşil alanda vakit geçiriyorsanız uzun çimlerden uzak durmaya çalışın ve böcek kovucu sprey ya da solüsyonlar kullanın.
LYME HASTALIĞI NEDİR?
Kene, sivrisinek, atsineği, bit gibi kan emen canlıların yanı sıra kedi ve köpeklerden de bulaşan Lyme hastalığı kalp krizi, şizofreni, bazı kanser türleri, otizm, huzursuz bacak sendromu, ürtiker, haşimato tiroidi, alzheimer, parkinson, kas hastalıkları, çölyak gibi pek çok hastalığı taklit eder. Bu nedenle teşhisi zor olabilir ve tehlikelidir. Her kene ısırığında Lyme hastalığı kapılacak diye bir bilgi yoktur ancak ısırık sonrası acil tedavi ve takip şarttır.
LYME OLDUĞUMUZU NASIL ANLARIZ?
Kenenin vücudunuza yapışıp derinizi ısırmasıyla 24 saat içinde bakteri kanınıza karışmaya başlar. Kara bacaklı keneler görülemeyecek kadar küçük olabilir. Lyme hastalığına sahip birçok insan vücutlarında bir kene görmemişlerdir ya da kene ısırığını hissetmemişlerdir. Eğer kene Lyme virüsü taşıyorsa tehlike artar.
Eğer kişide üşümeli titreme, ateş, genel bir halsizlik, baş ağrısı, eklemlerde ve kaslarda ağrı, sertleşmiş boyun, vücutta özellikle dairesel şekilde kızarıklık (3-30 gün içerisinde görülebilir) görülüyorsa acilen müdahale edilmesi ve tetkiklerin yapılması gerekmektedir. Hastalığa müdahale edilmezse virüs beyne, kalbe ve eklemlere gidebilir.