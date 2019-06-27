Yaz aylarında görülen Lyme hastalığına dikkat! Uzmanı uyardı: 360 hastalığı taklit edebiliyor!

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Kene, sivrisinek, atsineği, bit gibi kan emen canlıların yanı sıra kedi ve köpeklerden de bulaşan Lyme hastalığı kalp krizi, şizofreni, bazı kanser türleri, otizm, huzursuz bacak sendromu, ürtiker, haşimato tiroidi, alzheimer, parkinson, kas hastalıkları, çölyak gibi pek çok hastalığı taklit eder. Bu nedenle teşhisi zor olabilir ve tehlikelidir. Her kene ısırığında Lyme hastalığı kapılacak diye bir bilgi yoktur ancak ısırık sonrası acil tedavi ve takip şarttır.