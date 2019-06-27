Dil kanserine yakalandı, hayatları karardı! Bacağından yeni dil yapıldı 

"En zor günümde yanımda olmasını isterdim"

Yaşadığı zorlu süreci anlatan anne Arslan, hastanede kanser tedavisi görürken eşinin başka bir kadınla kendisini aldattığını ve bu yüzden boşandıklarını söyledi. Konuşmakta zorlanan Arslan, "En zor günümde yanımda olmasını isterdim ama maalesef olmadı ve bizi bıraktı" dedi.