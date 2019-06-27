Dil kanserine yakalandı, hayatları karardı! Bacağından yeni dil yapıldı
Antalya'da, dil kanserine yakalanınca eşi tarafından terk edilen 45 yaşındaki Seher Arslan, okulu bırakmak zorunda kalan 15 yaşındaki kızı Aysun'la yaşam mücadelesi veriyor. Arslan'ın en büyük hayali, tek oda dahi olsa kendine ait bir ev ve kızının okuluna devam edip doktor olması.
Kansere yakalanmasının ardından ikinci kez yıkılan Arslan'ın, ilk olarak kemoterapi gördü ardından Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından tümörlü dili alındı ve bacağından alınan et parçasıyla yeni bir dil yapıldı. Talihsiz kadın, hayata tekrar tutunup 2 yaşındaki çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi vermeye başladı.
"En zor günümde yanımda olmasını isterdim"
Yaşadığı zorlu süreci anlatan anne Arslan, hastanede kanser tedavisi görürken eşinin başka bir kadınla kendisini aldattığını ve bu yüzden boşandıklarını söyledi. Konuşmakta zorlanan Arslan, "En zor günümde yanımda olmasını isterdim ama maalesef olmadı ve bizi bıraktı" dedi.