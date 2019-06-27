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BİM 28 Haziran 2019! BİM'de cuma günü sürpriz ürünler olacak! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

28 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz gün yayınlanmıştı. Cuma günü itibarıyla sürpriz ürünler müşterileri bekliyor olacak. Züccaciye ürünlerinin dikkat çektiği katalogda birçok ürün bulunuyor. Öte yandan çamaşır makinası ve mini buzdolabı da katalogda yer alan sürpriz ürünler arasında. Peki, bu hafta BİM'de neler olacak? İşte 28 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu...

27.06.2019 17:55 - Son Güncelleme:
BİM 28 Haziran 2019! BİM'de cuma günü sürpriz ürünler olacak! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM 28 Haziran 2019! BİM'de cuma günü sürpriz ürünler olacak! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM 28 Haziran 2019! BİM'de cuma günü sürpriz ürünler olacak! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM 28 Haziran 2019! BİM'de cuma günü sürpriz ürünler olacak! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM 28 Haziran 2019! BİM'de cuma günü sürpriz ürünler olacak! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
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