Yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu’nun anne ve babası canlı yayında gözaltına alınıp tutuklanmıştı! Şoke eden ölümde 6 dönüm detayı

Geriye sadece Gamze ve evli ablası Fatma kaldı. Çocuklarıyla gerilimler yaşayan anne ve baba, başka bir şehre taşınma planları yapıyorlardı. Bunun için de evleri ve arazilerini satışa çıkardılar. Ancak ailenin diğer mensupları da Arazi ve pay sahibi oldukları gerekçesiyle bu duruma tepkiliydi. Gamze de hem taşınmak istemiyordu hem de satıştan dolayı aile üyeleri arasındaki gerilimden rahatsızdı.