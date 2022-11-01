Yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun anne ve babası canlı yayında gözaltına alınıp tutuklanmıştı! Şoke eden ölümde 6 dönüm detayı
Gamze Sakallıoğlu'nun Bodrum'daki evinde ölü bulunmasıyla ilgili canlı yayında anne ve babası gözaltına alınmış sonrasında tutuklanmıştı. 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Gamze'nin ailesi köydeki 6 dönümlük ev ve arazilerini satıp başka şehre gitmek istiyordu. Ancak Gamze buna razı olmayınca onu ölüme götüren sert bir tartışma başladı. İşte detaylar...
Gamze Sakallıoğlu (17), 24 Ocak'ta Muğla Bodrum'un Mazı köyündeki evinde ölü bulundu. Jandarmanın incelemesinin ardından durum 'şüpheli Ölüm' olarak kayıtlara geçti.
Geriye sadece Gamze ve evli ablası Fatma kaldı. Çocuklarıyla gerilimler yaşayan anne ve baba, başka bir şehre taşınma planları yapıyorlardı. Bunun için de evleri ve arazilerini satışa çıkardılar. Ancak ailenin diğer mensupları da Arazi ve pay sahibi oldukları gerekçesiyle bu duruma tepkiliydi. Gamze de hem taşınmak istemiyordu hem de satıştan dolayı aile üyeleri arasındaki gerilimden rahatsızdı.
'KIZDIK AMA ÖLDÜRMEDİK'
O gece aile bu yüzden tartıştı. Arbede çıktı, iddiaya göre, özellikle annesi tarafından darp edildi. Bu sırada yere düştü. Ağzından köpükler geliyordu. Anne-babası onu alıp yatağına yatırdı. Bir şey olmamış gibi üzerini örttüler. Gamze sabah uyanmadı, ölmüştü. Ailesi jandarmayı aradı.