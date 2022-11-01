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Ünlü sanatçı Bilge Ersel de dolandırıcıların kurbanı oldu! Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar

Dolandırıcıların yeni kurbanı ünlü sanatçı Bilge Ersel oldu. 85 yaşındaki sanatçı Bilge Ersel, Beşiktaş'taki evini satıp dolandırıcılara 1 milyon dolarını kaptırdı.

01.11.2022 08:57 - Son Güncelleme: 01.11.2022 08:58
Ünlü sanatçı Bilge Ersel de dolandırıcıların kurbanı oldu! Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar

İstanbul'da dolandırıcılar tarafından gerçekleştirilen olayların ardı arkası kesilmiyor. Sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Prof. Dr. Ahmet Demirel, eski devlet bakanı Azimet Köylüoğlu, ünlü finansçı Aysun Mercan, yüksek mühendis Ceren Ataman, Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar ve Mimarlık Vakfı Başkanı Bülend Ceylan'dan sonra son kurban bir dönemin ünlü isimlerinden 85 yaşındaki sanatçı Bilge Ersel oldu.

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Ünlü sanatçı Bilge Ersel de dolandırıcıların kurbanı oldu! Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar

Ersen uzun yıllardır Etiler'de bir bakım evinde yaşıyordu. Ailesinden ve İstanbul Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan ablasından kalan yüklü gayrimenkullerin yarı hissedarı olan Ersel'in ortağı ise ablası Kadriye Gülşen'di.

Ünlü sanatçı Bilge Ersel de dolandırıcıların kurbanı oldu! Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Beşiktaş'ta 3, Kadıköy'de 2, Mersin'de 1 adet gayrimenkulün hissedarı olan ünlü sanatçının, yakın zamanda kamulaştırılan bir gayrimenkulü karşılığında yaklaşık 2 milyon liraya daha sahip oldu.

Ünlü sanatçı Bilge Ersel de dolandırıcıların kurbanı oldu! Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar

EVİNİ SATTIRDILAR
Özel bir bankada da milyon dolarları olan sanatçı iddiaya göre geçtiğimiz temmuzda yılların birikimi olan servetini aniden satmaya başladı.

Ünlü sanatçı Bilge Ersel de dolandırıcıların kurbanı oldu! Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar

Beşiktaş'ta bir gayrimenkulü değerinin çok altında satan ünlü sanatçı, ardından özel bir bankaya giderek yüklü miktarda parasının tamamını çekmek istedi.

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