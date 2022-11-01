Ünlü sanatçı Bilge Ersel de dolandırıcıların kurbanı oldu! Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
Dolandırıcıların yeni kurbanı ünlü sanatçı Bilge Ersel oldu. 85 yaşındaki sanatçı Bilge Ersel, Beşiktaş'taki evini satıp dolandırıcılara 1 milyon dolarını kaptırdı.
İstanbul'da dolandırıcılar tarafından gerçekleştirilen olayların ardı arkası kesilmiyor. Sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Prof. Dr. Ahmet Demirel, eski devlet bakanı Azimet Köylüoğlu, ünlü finansçı Aysun Mercan, yüksek mühendis Ceren Ataman, Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar ve Mimarlık Vakfı Başkanı Bülend Ceylan'dan sonra son kurban bir dönemin ünlü isimlerinden 85 yaşındaki sanatçı Bilge Ersel oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Beşiktaş'ta 3, Kadıköy'de 2, Mersin'de 1 adet gayrimenkulün hissedarı olan ünlü sanatçının, yakın zamanda kamulaştırılan bir gayrimenkulü karşılığında yaklaşık 2 milyon liraya daha sahip oldu.
Beşiktaş'ta bir gayrimenkulü değerinin çok altında satan ünlü sanatçı, ardından özel bir bankaya giderek yüklü miktarda parasının tamamını çekmek istedi.