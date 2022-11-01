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Haberler Yaşam Fatih'te parçalanmış halde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Celal Han'a ait çıktı... Şok ifadeler: Telaşlandım parçalara ayırdım

Fatih'te parçalanmış halde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Celal Han'a ait çıktı... Şok ifadeler: Telaşlandım parçalara ayırdım

İstanbul Fatih'te parçalanmış halde bulunan cesedin sırrı çözüldü. 25 Ekim'den beri kayıp olan ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Sabiha Han tarafından aranan 65 yaşındaki Celal Han'a ait olduğu belirlendi. Emekli İETT şoförü olduğu öğrenilen Celal Han'ın katil zanlısı yakalandı. Zanlı ifadesinde, cesedi parçalara ayırdığını itiraf etti. İşte şok olayın ayrıntıları...

AJANSLAR
01.11.2022 13:15 - Son Güncelleme: 01.11.2022 13:42
Fatih’te parçalanmış halde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Celal Han’a ait çıktı... Şok ifadeler: Telaşlandım parçalara ayırdım

İstanbul Fatih'te parçalanmış halde bulunan cesedin sırrı çözüldü. 25 Ekim'den beri kayıp olan 65 yaşındaki Celal Han'a ait olduğu belirlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih’te parçalanmış halde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Celal Han’a ait çıktı... Şok ifadeler: Telaşlandım parçalara ayırdım

MÜGE ANLI İLE TATLISERT'TE ARANIYORDU

Celal Han'ın ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı ve yaşı adamı arıyordu.

Fatih’te parçalanmış halde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Celal Han’a ait çıktı... Şok ifadeler: Telaşlandım parçalara ayırdım

Fatih'te dün bir binanın bodrum katında parçalara ayrılmış halde erkek cesedi bulundu incelemeler sonucunda cesedin 25 Ekim'den bu yana kayıp olan Celal Han'a (65) ait olduğu ortaya çıktı.

Fatih’te parçalanmış halde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Celal Han’a ait çıktı... Şok ifadeler: Telaşlandım parçalara ayırdım

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı.

Fatih’te parçalanmış halde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Celal Han’a ait çıktı... Şok ifadeler: Telaşlandım parçalara ayırdım

Han ve Sitrak K'nin etrafı gözetleyerek çevrede bir süre dolaştıktan sonra Sitrak K'nin yaşadığı apartmana girdikleri, sonrasında da Celal Han'dan haber alınamadığı tespit edildi.

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