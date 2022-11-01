Fatih'te parçalanmış halde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Celal Han'a ait çıktı... Şok ifadeler: Telaşlandım parçalara ayırdım
İstanbul Fatih'te parçalanmış halde bulunan cesedin sırrı çözüldü. 25 Ekim'den beri kayıp olan ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Sabiha Han tarafından aranan 65 yaşındaki Celal Han'a ait olduğu belirlendi. Emekli İETT şoförü olduğu öğrenilen Celal Han'ın katil zanlısı yakalandı. Zanlı ifadesinde, cesedi parçalara ayırdığını itiraf etti. İşte şok olayın ayrıntıları...
01.11.2022 13:15 - Son Güncelleme: 01.11.2022 13:42
MÜGE ANLI İLE TATLISERT'TE ARANIYORDU
Celal Han'ın ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı ve yaşı adamı arıyordu.
Han ve Sitrak K'nin etrafı gözetleyerek çevrede bir süre dolaştıktan sonra Sitrak K'nin yaşadığı apartmana girdikleri, sonrasında da Celal Han'dan haber alınamadığı tespit edildi.