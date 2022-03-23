Yaşlı kadının kafasını duvarlara vurdu! 80 yaşındaki kadına bakıcı dehşeti! Korkunç olayda şok detaylar...
80 yaşındaki Alzheimer hastası kadının, bakıcısının akılalmaz işkencelerine maruz kaldığı ortaya çıkmıştı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının vücudundaki şişlikler "boksör travması" olarak tanımlandı. Şiddetin boyutu öyle büyüktü ki, yaşlı kadın gözyaşlarına boğulup çığlıklar atsa da bakıcı onu saçlarından çekip sürükledi, kafasını defalarca duvarlara vurdu. Türkmenistan uyruklu bakıcı Merjen A.'nın kaçak olarak ülkeye giriş yaptığı, 4 yıl 2 ay indirimli hapis cezası alıp tahliye olduktan sonra sınır dışı edilmesi gerekirken kayıplara karıştı.
Yaşlı kadına yapmadığı eziyet kalmayan Türkmenistan uyruklu bakıcı Merjen A.'nın kaçak olarak ülkeye giriş yaptığı, 4 yıl 2 ay indirimli hapis cezası alıp tahliye olduktan sonra sınır dışı edilmesi gerekirken sırra kadem bastığı ortaya çıktı.
Yaşlı kadının kızı Hatice Özlem U. ise verdiği ifadede, "Geçen yıl ağustosta ara ara annemin vücudunda morarma ve şişliklerle karşılaşıyordum ancak annemin Alzheimer hastası olması ve yaşı itibariyle yürüyüşünde bozukluk olduğu için kendi kendine yaptığını düşündüm. Merjen isimli kadın daha önce annemin yakın arkadaşına bakıcılık yaptığı için tanıyorduk. Bakıcısı olduğu şahıs vefat edince anneme bakmasını rica ettik" diye konuştu.
Okuyanların da görenlerin de vicdanlarını sızlatan olay geçen ay Kadıköy Suadiye'de yaşandı. Türkmenistanlı uyruklu bakıcı Merjen A., 80 yaşındaki Müzeyyen D.'yi gün gün adeta ölüme götürdü.
Sabah'ın haberine göre şiddetin boyutu öyle büyüktü ki 80 yaşındaki kadın gözyaşlarına boğulup çığlıklar atsa da bakıcı onu saçlarından çekip sürükledi, boğazını sıkıp nefes almasını engelledi, vücudunu ısırdı, boğmaya kalktı, düştüğünde ise kaldırıp tekrar tekrar dövdü.