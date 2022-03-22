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Seyir halindeyken alev alan taksi ortalığı karıştırdı! Sürücü ve yolcu kendisini dışarı attı

İstanbul Ataşehir'de korku dolu bir gece yaşandı. İçinde yolcu bulunan taksi seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücü ve yolcu son anda kendisini dışarı atarken, alev topuna dönen araç kendiliğinden hareket edip caddede ilerledikten sonra bir fırının önünde durdu. Yaşanan korku ve panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

22.03.2022 22:11 - Son Güncelleme: 22.03.2022 22:26
Seyir halindeyken alev alan taksi ortalığı karıştırdı! Sürücü ve yolcu kendisini dışarı attı

İstanbul Ataşehir'de içinde yolcu bulunan taksi seyir halindeyken yanmaya başladı.

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Seyir halindeyken alev alan taksi ortalığı karıştırdı! Sürücü ve yolcu kendisini dışarı attı

ARAÇ SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI

Olay, saat 20.30 sıralarında Ataşehir İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Paçal yönetimindeki taksi içindeki yolcusuyla birlikte Yurtseven Caddesi'nde seyrettiği sırada aracın elektrik kontağından yangın çıktı.

Seyir halindeyken alev alan taksi ortalığı karıştırdı! Sürücü ve yolcu kendisini dışarı attı

SÜRÜCÜ VE YOL ARAÇTAN İNDİ

Alevler kısa sürede büyürken, sürücü ve yolcu araçtan indi. Alev alev yanan taksi bir anda hareket ederek, caddede yaklaşık 20 metre ilerledi. Olayı gören mahalleli büyük korku ve panik yaşadı. Taksi bir fırının önünde dururken, alevlere çevredekiler tarafından yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Seyir halindeyken alev alan taksi ortalığı karıştırdı! Sürücü ve yolcu kendisini dışarı attı

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek, yangını söndürdü. Alev topuna dönen taksinin hareket etmesiyle yaşanan korku ve panik anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Seyir halindeyken alev alan taksi ortalığı karıştırdı! Sürücü ve yolcu kendisini dışarı attı

YARALI VE CAN KAYBI YOK

Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken araç kullanılmaz hale geldi. Taksinin el freninin çekili halde olduğu görüldü. Yanan taksi çekici yardımıyla kaldırılırken, araç sürücüsü ifade vermek üzere polis merkezine gitti.

Seyir halindeyken alev alan taksi ortalığı karıştırdı! Sürücü ve yolcu kendisini dışarı attı


Taksi sürücüsü Onu Paçal'ın babası, "Şoför yolcuları kurtarmış, kendisi de inmiş. Araç 10 metre 100 metre kayıyor yandığı halde. Kaymasa Allah göstermesin kendisi de gidebilirdi. Şoför de benim oğlum olur. Allah kurtardı yapacak bir şey yok. Her şerde bir hayır vardır" dedi.

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