Seyir halindeyken alev alan taksi ortalığı karıştırdı! Sürücü ve yolcu kendisini dışarı attı



Taksi sürücüsü Onu Paçal'ın babası, "Şoför yolcuları kurtarmış, kendisi de inmiş. Araç 10 metre 100 metre kayıyor yandığı halde. Kaymasa Allah göstermesin kendisi de gidebilirdi. Şoför de benim oğlum olur. Allah kurtardı yapacak bir şey yok. Her şerde bir hayır vardır" dedi.