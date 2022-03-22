Seyir halindeyken alev alan taksi ortalığı karıştırdı! Sürücü ve yolcu kendisini dışarı attı
İstanbul Ataşehir'de korku dolu bir gece yaşandı. İçinde yolcu bulunan taksi seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücü ve yolcu son anda kendisini dışarı atarken, alev topuna dönen araç kendiliğinden hareket edip caddede ilerledikten sonra bir fırının önünde durdu. Yaşanan korku ve panik cep telefonu kamerasına yansıdı.
22.03.2022 22:11 - Son Güncelleme: 22.03.2022 22:26
SÜRÜCÜ VE YOL ARAÇTAN İNDİ
Alevler kısa sürede büyürken, sürücü ve yolcu araçtan indi. Alev alev yanan taksi bir anda hareket ederek, caddede yaklaşık 20 metre ilerledi. Olayı gören mahalleli büyük korku ve panik yaşadı. Taksi bir fırının önünde dururken, alevlere çevredekiler tarafından yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.