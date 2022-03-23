SON DAKİKA: Tarihin en büyük soygunu: 16 milyar TL! Samsunlu iki kardeşin şans vurgunu yakalanmaları çok komik

Ancak soruşturma bitmedi. Bankanın avukatları savcılığa başvurarak bankanın merkezi İstanbul'da olduğu için İstanbul'da suç duyurusu yapıldığını, bu sebeple soruşturmanın İstanbul'da devam etmesini talep etti. Dosyayı inceleyen savcılık yetkisizlik kararıyla soruşturmayı İstanbul'a devretti. Bu nedenle Samsun'da başlayan soruşturma İstanbul'da devam ediyor. Banka ise güvenlik açığını bulmaya çalışıyor.