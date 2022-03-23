SON DAKİKA: Tarihin en büyük soygunu: 16 milyar TL! Samsunlu iki kardeşin şans vurgunu yakalanmaları çok komik
Son dakika haberleri... Dünya tarihinin en büyük soygunu Samsun'da gerçekleştirildi. Üstelik şans eseri. Samsun'da Recep ve Emre Gezek kardeşlerin, özel bir bankanın hesabından 16 milyar lirayı yazılımdaki açığı kullanarak hem de herhangi bir hack işlemi yapmadan kendi hesaplarına aktardı. Yakalanmaları ise polis kontrolünde üstlerindeki silahla sayesinde oldu. Yüklü miktarda para taşıdıklarını belirtip polislere hesaplarını gösterdiler. Durumdan şüphelenen polisler iki kardeşi karakola götürünce olay ortaya çıktı. Bu rakamın büyüklüğünü şöyle anlatalım: söz konusu bankanın 1,5 yıllık karı. Tarihteki en büyük soygun ise: 2003'te Irak Savaşı başlamadan önce yağmalanan Merkez Bankası'ndan çalınan para 920 milyon dolar. İşte Samsun'da tarihe geçen 1.1 milyar dolarlık soygunun ayrıntıları...
Samsun'da iki kardeşin bir bankanın milyarlarca lirasını kendi hesaplarına aktarmasına ilişkin soruşturma İstanbul'a uzandı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek. Dijital bankacılık için büyük zaaf niteliğindeki bu olayın anlaşılmasının ardından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.
Şüphelilerin ifadeleri Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade veren kardeşler daha sonra savcılığa sevk edildi. İfadelerinin ardından da her hafta gelip polis karakolunda imza vermek şartıyla serbest bırakıldılar.
Ancak soruşturma bitmedi. Bankanın avukatları savcılığa başvurarak bankanın merkezi İstanbul'da olduğu için İstanbul'da suç duyurusu yapıldığını, bu sebeple soruşturmanın İstanbul'da devam etmesini talep etti. Dosyayı inceleyen savcılık yetkisizlik kararıyla soruşturmayı İstanbul'a devretti. Bu nedenle Samsun'da başlayan soruşturma İstanbul'da devam ediyor. Banka ise güvenlik açığını bulmaya çalışıyor.
SİLAH DEDENİNMİŞ
Şüpheliler polis kontrolünde silahla yakalanmış, bu silahı da "Çok paramız olduğundan güvenlik için taşıyoruz" diye açıklamışlardı. Ardından da hesaplarındaki parayı telefon ekranından polise gösterince, polis şüphelenip karakola kardeşleri götürmüş ve kardeşler her şeyi anlatınca olay böyle ortaya çıkmıştı.