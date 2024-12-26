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Yasemin Kay Allen itirafıyla herkesi şaşırttı! Meğer İngiltere’de Kraliyet Pitonu besliyormuş...

Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Allen, konuk olduğu bir televizyon programında özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. "Annemin isminin bir sorumluluğu vardı" diyerek yaşadıklarını anlatan Allen, dikkat çeken bir itirafta da bulundu. Ünlü oyuncu, İngiltere'de "Kraliyet Pitonu" beslediğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 16:10 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 16:10
Yasemin Kay Allen itirafıyla herkesi şaşırttı! Meğer İngiltere’de Kraliyet Pitonu besliyormuş...

Ünlü oyuncu Yasemin Allen, konuk olduğu bir televizyon programında özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Yasemin Kay Allen itirafıyla herkesi şaşırttı! Meğer İngiltere’de Kraliyet Pitonu besliyormuş...

Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu olan Allen, şu ifadeleri kullandı: "Annemin isminin bir sorumluluğu vardı. Kelimelerime çok dikkat etmeye çalıştım, annemin ismiyle ilk sektöre girdim.

Yasemin Kay Allen itirafıyla herkesi şaşırttı! Meğer İngiltere’de Kraliyet Pitonu besliyormuş...

Kamera arkası istiyordum aslında. Ama ünlü bir annenin kızı olduğu için bir sorunum da olmadı"

Yasemin Kay Allen itirafıyla herkesi şaşırttı! Meğer İngiltere’de Kraliyet Pitonu besliyormuş...

KRALİYET PİTONU BESLİYOR

İngiltere'de Piton yılanı besleyen Yasemin Kay Allen, "Kraliyet Pitonu" beslediğini ve ebat olarak normal Piton yılanları gibi büyük değil, küçük olduklarını da Empati'de açıkladı.

Yasemin Kay Allen itirafıyla herkesi şaşırttı! Meğer İngiltere’de Kraliyet Pitonu besliyormuş...

Yılan beslemenin çok güzel bir deneyim olduğunu söyleyen Allen, Türkiye'de yasak olduğu için yılanını İngiltere'de bırakmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Yasemin Kay Allen itirafıyla herkesi şaşırttı! Meğer İngiltere’de Kraliyet Pitonu besliyormuş...

Allen "Keşke bende Piton gibi kuvvetli, sakin olabilsem. Eratik bir insanım, eratikin Türkçesi hiperaktif" dedi.