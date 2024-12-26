Yasemin Kay Allen itirafıyla herkesi şaşırttı! Meğer İngiltere’de Kraliyet Pitonu besliyormuş...

Ünlü oyuncu Yasemin Allen, konuk olduğu bir televizyon programında özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu olan Allen, şu ifadeleri kullandı: "Annemin isminin bir sorumluluğu vardı. Kelimelerime çok dikkat etmeye çalıştım, annemin ismiyle ilk sektöre girdim.

Kamera arkası istiyordum aslında. Ama ünlü bir annenin kızı olduğu için bir sorunum da olmadı"

KRALİYET PİTONU BESLİYOR İngiltere'de Piton yılanı besleyen Yasemin Kay Allen, "Kraliyet Pitonu" beslediğini ve ebat olarak normal Piton yılanları gibi büyük değil, küçük olduklarını da Empati'de açıkladı.