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Burak Çelik evleniyor! Müstakbel eşi güzelliğiyle hayran bıraktı: Çok yakışıyorsunuz!

Ben Bu Cihana Sığmazam, Kuruluş Osman gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Burak Çelik, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Ece Bayrak'a geçen aylarda evlilik teklifi etmişti. Verdiği bir röportajda da "Kısmetse çok yakında düğün yapmak istiyoruz" diyen oyuncunun müstakbel eşi güzelliğiyle hayran bıraktı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 16:38 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 16:38
Burak Çelik evleniyor! Müstakbel eşi güzelliğiyle hayran bıraktı: Çok yakışıyorsunuz!

Ben Bu Cihana Sığmazam, Kuruluş Osman, Hudutsuz Sevda gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Burak Çelik, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Burak Çelik evleniyor! Müstakbel eşi güzelliğiyle hayran bıraktı: Çok yakışıyorsunuz!

Tescilli güzel Ayşenur Özkan ile 2013-2015 yılları arasında evli kalan ünlü oyuncu, geçen eylül ayında bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Ece Bayrak'a evlilik teklifi etti.

Burak Çelik evleniyor! Müstakbel eşi güzelliğiyle hayran bıraktı: Çok yakışıyorsunuz!

Teklifine 'evet' yanıtı alan ünlü oyuncu, verdiği bir röportajda da "Kısmetse çok yakında nikah masasına oturup düğün yapmak istiyoruz" dedi.

Burak Çelik evleniyor! Müstakbel eşi güzelliğiyle hayran bıraktı: Çok yakışıyorsunuz!

Ünlü oyuncu, son olarak ise bugün nikah masasına oturacağı yönündeki iddialarla gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan iddianın ardından ünlü oyuncunun müstakbel eşi de merak konusu oldu.

Burak Çelik evleniyor! Müstakbel eşi güzelliğiyle hayran bıraktı: Çok yakışıyorsunuz!

Çelik'in, Ece Bayrak ile yaptığı paylaşımları görenler ise hayran kaldı.

Burak Çelik evleniyor! Müstakbel eşi güzelliğiyle hayran bıraktı: Çok yakışıyorsunuz!

Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz", "Oğlan yakışıklı kız güzel", "Mutluluğunuz daim olsun" yorumlarında bulundu.

Burak Çelik evleniyor! Müstakbel eşi güzelliğiyle hayran bıraktı: Çok yakışıyorsunuz!

İşte Burak Çelik'in müstakbel eşi Ece Bayrak ile pozları...

Burak Çelik evleniyor! Müstakbel eşi güzelliğiyle hayran bıraktı: Çok yakışıyorsunuz!

Burak Çelik ve Ece Bayrak

Burak Çelik evleniyor! Müstakbel eşi güzelliğiyle hayran bıraktı: Çok yakışıyorsunuz!

Burak Çelik ve Ece Bayrak

Burak Çelik evleniyor! Müstakbel eşi güzelliğiyle hayran bıraktı: Çok yakışıyorsunuz!

Burak Çelik ve Ece Bayrak

Burak Çelik evleniyor! Müstakbel eşi güzelliğiyle hayran bıraktı: Çok yakışıyorsunuz!

Burak Çelik ve Ece Bayrak

Burak Çelik evleniyor! Müstakbel eşi güzelliğiyle hayran bıraktı: Çok yakışıyorsunuz!

Burak Çelik ve Ece Bayrak

Burak Çelik evleniyor! Müstakbel eşi güzelliğiyle hayran bıraktı: Çok yakışıyorsunuz!

Burak Çelik ve Ece Bayrak