Ben Bu Cihana Sığmazam, Kuruluş Osman, Hudutsuz Sevda gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Burak Çelik, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Tescilli güzel Ayşenur Özkan ile 2013-2015 yılları arasında evli kalan ünlü oyuncu, geçen eylül ayında bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Ece Bayrak'a evlilik teklifi etti.

Teklifine 'evet' yanıtı alan ünlü oyuncu, verdiği bir röportajda da "Kısmetse çok yakında nikah masasına oturup düğün yapmak istiyoruz" dedi.

Ünlü oyuncu, son olarak ise bugün nikah masasına oturacağı yönündeki iddialarla gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan iddianın ardından ünlü oyuncunun müstakbel eşi de merak konusu oldu.