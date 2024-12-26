50’lik Ceylan’dan spor videosu! Tarzı ve fit vücuduyla dikkat çekti!

Ünlü türkücü Ceylan, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Ceylan son dönemlerde ise sık sık değiştirdiği imajı ve geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşuldu. 50'lik Ceylan'dan spor videosu!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, bu kez Instagram sayfasında yayınladığı son video ile gündeme geldi.

Ceylan, yürüyüş bandında yürüdüğü anları kayıt altına alarak Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kısa sürede gündem olan paylaşım, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı.