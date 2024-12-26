50’lik Ceylan’dan spor videosu! Tarzı ve fit vücuduyla dikkat çekti!

Ünlü türkücü Ceylan, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Ceylan son dönemlerde ise sık sık değiştirdiği imajı ve geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşuldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, bu kez Instagram sayfasında yayınladığı son video ile gündeme geldi.
Ceylan, yürüyüş bandında yürüdüğü anları kayıt altına alarak Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.
Kısa sürede gündem olan paylaşım, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı.
Böylelikle binlerce yorum ve beğeni alan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimisi paylaşımı beğenirken kimisi "Bizim bildiğimiz Ceylan bu değil" diyerek ünlü şarkıcıyı eleştirdi.
Formda haliyle dikkat çeken Ceylan için "Gençlere taş çıkartıyor", "Kim der 50 yaşında" yorumları da yapıldı.
İşte Ceylan'ın spor yaptığı o paylaşım...