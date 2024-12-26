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50’lik Ceylan’dan spor videosu! Tarzı ve fit vücuduyla dikkat çekti!

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Ceylan, sosyal medya hesabında yayınladığı spor videosu ile gündeme geldi. Vücudunu saran taytı ve göbeği açık üstüyle kamera karşısına geçen şarkıcının paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. 50 yaşındaki Ceylan'ın tarzı ve fit hali dikkat çekerken sevenleri ikiye bölündü.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 15:25 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 15:50
50’lik Ceylan’dan spor videosu! Tarzı ve fit vücuduyla dikkat çekti!

Ünlü türkücü Ceylan, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Ceylan son dönemlerde ise sık sık değiştirdiği imajı ve geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşuldu.

50'lik Ceylan'dan spor videosu!

50’lik Ceylan’dan spor videosu! Tarzı ve fit vücuduyla dikkat çekti!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, bu kez Instagram sayfasında yayınladığı son video ile gündeme geldi.

50’lik Ceylan’dan spor videosu! Tarzı ve fit vücuduyla dikkat çekti!

Ceylan, yürüyüş bandında yürüdüğü anları kayıt altına alarak Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

50’lik Ceylan’dan spor videosu! Tarzı ve fit vücuduyla dikkat çekti!

Kısa sürede gündem olan paylaşım, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı.

50’lik Ceylan’dan spor videosu! Tarzı ve fit vücuduyla dikkat çekti!

Böylelikle binlerce yorum ve beğeni alan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimisi paylaşımı beğenirken kimisi "Bizim bildiğimiz Ceylan bu değil" diyerek ünlü şarkıcıyı eleştirdi.

50’lik Ceylan’dan spor videosu! Tarzı ve fit vücuduyla dikkat çekti!

Formda haliyle dikkat çeken Ceylan için "Gençlere taş çıkartıyor", "Kim der 50 yaşında" yorumları da yapıldı.

50’lik Ceylan’dan spor videosu! Tarzı ve fit vücuduyla dikkat çekti!

İşte Ceylan'ın spor yaptığı o paylaşım...

50'lik Ceylan'dan spor videosu!