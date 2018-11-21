Yasak adaya girmenin bedelini canıyla ödedi

Hindistan'da yasaklı adaya izinsiz giriş yapan ABD'li turist, yerliler tarafından feci şekilde öldürüldü.

21 Kasım 2018 Çarşamba, 21:22:20 Güncelleme: 21:36:39
Yasak adaya girmenin bedelini canıyla ödedi

Hindistan'da tatil yapan ABD'li bir turistin, ülkenin Kuzey Sentinal Adası'na seyahat ettiği ve yerli kabile tarafından okla vurularak öldürüldüğü rapor edildi.

Yasak adaya girmenin bedelini canıyla ödedi

Hindistan polisi, turistin adaya gitmesine yardım eden 7 balıkçının tutuklandığını açıkladı.

Yasak adaya girmenin bedelini canıyla ödedi

Hint medyası ABD'li turistin cansız bedeninin balıkçılar tarafında bulunduğunu duyurdu.

Yasak adaya girmenin bedelini canıyla ödedi

Hindistan'daki ABD elçiliği de, vahşi şekilde öldürülen turist için yetkililerle görüştüklerini bildirdi.

Yasak adaya girmenin bedelini canıyla ödedi

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Çok su içmek sağlığı bozuyor! İşte çok su içtiğinizin göstergesi...
Çok su içmek sağlığı bozuyor! İşte çok su içtiğinizin göstergesi...