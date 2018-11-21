Yasak adaya girmenin bedelini canıyla ödedi
Hindistan'da yasaklı adaya izinsiz giriş yapan ABD'li turist, yerliler tarafından feci şekilde öldürüldü.
21 Kasım 2018 Çarşamba, 21:22:20
Güncelleme: 21:36:39
Hindistan'da tatil yapan ABD'li bir turistin, ülkenin Kuzey Sentinal Adası'na seyahat ettiği ve yerli kabile tarafından okla vurularak öldürüldüğü rapor edildi.
Hindistan polisi, turistin adaya gitmesine yardım eden 7 balıkçının tutuklandığını açıkladı.
Hint medyası ABD'li turistin cansız bedeninin balıkçılar tarafında bulunduğunu duyurdu.
Hindistan'daki ABD elçiliği de, vahşi şekilde öldürülen turist için yetkililerle görüştüklerini bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.