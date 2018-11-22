İstanbulda Yeditepe Huzur uygulaması yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde 39 ilçede eş zamanlı olarak yapılan 'Yeditepe Huzur' uygulaması kapsamında birçok noktada aramalar yapıldı. Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda durdurulan araçları narkotik köpekleri de aradı. Özellikle Taksim Meydanı ve Kadıköy'de yoğun şekilde yapılan uygulamada polis adeta bu bölgelerde kuş uçurtmadı.