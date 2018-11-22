İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulaması yapıldı

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı.

22 Kasım 2018 Perşembe, 07:30:23 Güncelleme: 07:34:44
İstanbulda Yeditepe Huzur uygulaması yapıldı

İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı 'Yeditepe Huzur' adlı asayiş denetimi yapıldı. Helikopter ve narkotik köpeklerinin de destek olduğu uygulamada, Kadıköy ve Taksim Meydanı'nda adeta kuş uçurtulmadı.

İstanbulda Yeditepe Huzur uygulaması yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde 39 ilçede eş zamanlı olarak yapılan 'Yeditepe Huzur' uygulaması kapsamında birçok noktada aramalar yapıldı. Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda durdurulan araçları narkotik köpekleri de aradı. Özellikle Taksim Meydanı ve Kadıköy'de yoğun şekilde yapılan uygulamada polis adeta bu bölgelerde kuş uçurtmadı.

İstanbulda Yeditepe Huzur uygulaması yapıldı

ARAÇLAR TEK TEK ARANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği ve saat 00:00 sıralarında başlayan uygulamada, durdurulan araçlar tek tek arandı. Kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Tarama(GBT) kontrollerinin ardından araçlarında eksik bulunan sürücülere cezai işlemler yapıldı.

İstanbulda Yeditepe Huzur uygulaması yapıldı

NARKOTİK KÖPEKLERİDE UYGULAMAYA KATILDI
Uygulamaya Laki ve Giz isimli narkotik köpekleri de katıldı. Giz, Kadıköy'de durdurulan araçları araçları aradı. Durdurulan araçlarda bulunanların üzerleri ve eşyaları da didik didik arandı.

İstanbulda Yeditepe Huzur uygulaması yapıldı
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