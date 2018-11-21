Çok su içmek sağlığı bozuyor! İşte çok su içtiğinizin göstergesi...

ABD'de yapılan yeni bir çalışma, çok fazla su içmenin insan sağlığı için zararlı olduğunu ortaya çıkardı. Çok fazla su içmek, idrara sık çıkılmasına yol açıyor ve vücuttaki suyu boşaltmanıza neden oluyor. Uzmanlar, bunun tehlikeli olduğunu çünkü vücuttaki sodyum seviyesinin tehlikeli derecede düşmesine neden olduğunu belirtiyor

21 Kasım 2018 Çarşamba, 19:23:08 Güncelleme: 19:25:01
Çok su içmek sağlığı bozuyor! İşte çok su içtiğinizin göstergesi...

ABD'de yapılan yeni bir çalışma, çok fazla su içmenin insan sağlığı için zararlı olduğunu ortaya çıkardı.

Çok su içmek sağlığı bozuyor! İşte çok su içtiğinizin göstergesi...

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; gün içerisinde bol su içmenin önemi konusunda sık sık uyarılıyoruz. Dehidrasyonun neden olduğu sorunlar yaygın olarak biliniyor ancak uzmanlar aşırı su tüketmenin de ayrıca ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Çok su içmek sağlığı bozuyor! İşte çok su içtiğinizin göstergesi...

Çalışmaya göre; böbrek saatte 800-1000 mililitre suyu işleyebiliyor. Yaş ve cinsiyete bağlı olarak insanlar daha az veya fazla suya ihtiyaç duyabiliyor.

Çok su içmek sağlığı bozuyor! İşte çok su içtiğinizin göstergesi...

Çok fazla su içmek, idrara sık çıkılmasına yol açıyor ve vücuttaki suyu boşaltmanıza neden oluyor.

Çok su içmek sağlığı bozuyor! İşte çok su içtiğinizin göstergesi...

Uzmanlar, bunun tehlikeli olduğunu çünkü vücuttaki sodyum seviyesinin tehlikeli derecede düşmesine neden olduğunu belirtiyor.

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